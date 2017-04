Sous un beau soleil matinal, Sébastien Ogier a signé le meilleur temps du shakedown du Che Guevara Energy Drink Tour de Corse.

Jari-Matti Latvala et Thierry Neuville avaient signé le temps de référence lors du premier passage sur Sorbo Ocagnano (5,4 km), près du parc d’assistance de Bastia. Sébastien Ogier le battait néanmoins sur le deuxième passage avant de faire encore mieux avec sa Ford Fiesta WRC lors de son troisième et dernier essai.

« J’étais vraiment satisfait des essais avant l’épreuve, je le suis toujours après le shakedown », confiait-il. « Le feeling n’était pas génial sur le premier run, mais nous avons effectué quelques ajustements. Je dois dire que j’ai de bonnes sensations avec la Fiesta sur asphalte, meilleures pour l’heure que sur terre. »

« L’expérience y contribue. Il y avait un peu d’asphalte sec au Monte-Carlo et nous avons pu faire davantage d’essais. Je suis de plus en plus prêt à chaque rallye. »

« L’itinéraire est le même que l’édition précédente qui s’est tenue il y a six mois seulement. Nous avons donc plein de repères. Le shakedown était toutefois très disputé et il pourrait en être de même durant le rallye. »

Solide vainqueur de l’épreuve en 2016, le Français devançait son plus proche rival de 0’’6. Ses six poursuivants se tenaient néanmoins en moins d’une seconde.

Un temps huitième, Hayden Paddon accélérait le rythme pour porter sa Hyundai i20 Coupé en deuxième place, 0’’3 devant la Citroën C3 de Kris Meeke. Les deux hommes réalisaient également leur meilleur temps sur leur dernière tentative.

« Je suis satisfait d’avoir montré que nous avons une bonne vitesse ici. Le shakedown ne ressemblait toutefois pas à ce que nous allons vivre pendant le rallye. Les spéciales sont longues et la gestion de l’usure des pneus sera primordiale. Je suis toujours aussi impatient d’être au départ. Tous ceux qui étaient là l’an passé connaissent bien le parcours et ce sera serré. La météo s’annonce clémente, c’est une bonne chose ! » déclare Meeke.

À deux dixièmes de seconde de Kris Meeke, on retrouvait la Toyota Yaris de Jari-Matti Latvala et la Hyundai i20 Coupé de Thierry Neuville, qui n’amélioraient pas après leur premier passage. Ott Tänak et sa Ford Fiesta terminaient à deux dixièmes du top cinq.

Craig Breen, 8e temps, se classe derrière Sordo.

« Ça s’est bien passé ce matin, nous avons de bons réglages et la C3 WRC est très agréable à conduire. J’ai trouvé que la route se salissait rapidement, avec la terre et les pierres projetées au fil des passages dans les cordes. Je me sens confiant avant le départ. »

Stéphane Lefebvre suit son équipier chez Citroën.

« J’avais besoin de prendre mes marques et de trouver des repères sur ces routes étroites. Lors de mes premiers passages, je restais trop au milieu de la route et je n’osais pas rentrer dans les cordes. J’ai progressivement pris confiance avec la voiture et mes temps ont bien progressé au fil des runs. »

Evans conclut le top 10.

Le top dix du shakedown :

1. Sébastien Ogier Ford Fiesta 3’50’’7

2. Hayden Paddon Hyundai i20 Coupe 3’51’’3

3. Kris Meeke Citroën C3 3’51’’6

4. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 3’51’’8

5. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 3’51’’8

6. Ott Tänak Ford Fiesta 3’52’’0

7. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 3’52’’2

8. Craig Breen Citroën C3 3’52’’7

9. Stéphane Lefebvre Citroën C3 3’54’’0

10. Elfyn Evans Ford Fiesta 3’55’’0