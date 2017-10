Sous un grand soleil, Sébastien Ogier a signé ce matin le meilleur temps du shakedown du RallyRACC Catalunya - Rally de España.

Au terme des 2,97 km mêlant terre et asphalte, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) a devancé Kris Meeke (Citroën C3), longtemps en tête, pour 3/10e de seconde. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) était troisième à 4/10e du Britannique.

Après un premier kilomètre sur terre, le parcours faisait la part belle à l’asphalte. Si l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20) donnait le ton dès son premier passage, le deuxième tournait à l’avantage de Kris Meeke qui semblait solidement installé en tête avant que Sébastien Ogier ne fasse mieux sur son quatrième et dernier run.

Quatrièmes ex æquo, Dani Sordo (Hyundai i20) et Ott Tänak (Ford Fiesta) devançaient Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) et Mads Østberg (Ford Fiesta).

Aucun pilote de pointe n’a rencontré de problème à l’exception d’Esapekka Lappi (Toyota Yaris) qui a calé sur son premier passage.

Le top 10 :

1. Sébastien Ogier Ford Fiesta 2’05’’2

2. Kris Meeke Citroën C3 +0’’3

3. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 +0’’7

4. Ott Tänak Ford Fiesta +1’’1

5. Dani Sordo Hyundai i20 +1’’1

6. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris +1’’7

7. Mads Østberg Ford Fiesta +1’’8

8. Thierry Neuville Hyundai i20 +1’’9

9. Juho Hänninen Toyota Yaris +2’’1

10. Elfyn Evans Ford Fiesta +2’’4