Leader du Championnat du Monde, Sébastien Ogier s’est reconnu incapable de jouer une place sur le podium du YPF Rally Argentina.

Le Français a marqué des points importants en terminant quatrième et deuxième de la Power Stage. Mais le manque de motricité de sa Ford Fiesta sur ces routes sablonneuses a été handicapant.

"Les conditions avec peu d’adhérence ne conviennent pas très bien à notre package actuel. Nous devons analyser et trouver les solutions pour être plus performants dans ces conditions", explique le pilote M-Sport Ford WRT.

"Il y a toujours des domaines dans lesquels nous devons travailler, mais le rallye est une affaire de compromis. Nous avons progressé depuis le début de la saison, mais il semblerait que nous ayons des progrès à faire sur les sols sablonneux."

"C’était un week-end difficile, mais nous prenons de gros points et je ne peux pas être complètement mécontent."

Ogier a limité les dégâts le vendredi, alors qu’il ouvrait la route. Malgré sa position de balayeur, il terminait cette première journée à seulement 7"8 du podium. Il pouvait alors viser une deuxième place.

"Ott (Tänak) était déjà loin devant. Mais le samedi, mes adversaires directs - comme Dani Sordo qui partait juste derrière moi - étaient plus rapides sur l’ensemble de la journée. Je ne pouvais pas répliquer. Il n’y a qu’une spéciale où j’ai été prudent à cause du brouillard. Mais dans les autres, j’étais plus lent. Nous avons de la marge de progression", ajoutait Seb, qui a terminé à plus de 40" de Sordo.