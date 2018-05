Parti à la faute au Portugal et délogé de la tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes, Sébastien Ogier estime que son accident était due à une erreur de notes lors des reconnaissances.

Sur la spéciale de Viana do Castelo, le Français cassait sa suspension sur une racine. Au virage suivant, il n’était plus qu’un passager et terminait sa course dans les arbres avant de devoir abandonner.

« Plus qu’une erreur de pilotage, je dirais que c’est une erreur de notes », confiait-il. « Je n’avais jamais vu cette petite racine dissimulée dans un talus, à l’intérieur de ce virage. Quelques centimètres de différence dans ma trajectoire ont suffi à me faire découvrir qu’elle était là… et à casser une rotule de suspension. »

« Cette différence de deux ou trois centimètres ont rendu la suite du rallye un peu longue, il n’y avait plus d’objectif à viser au classement général. Même dans le Power Stage, notre position dans l’ordre des départs ne nous laissait aucune chance de marquer des points. »

« Ce n’est jamais facile à encaisser quand on sait qu’on avait la vitesse pour se battre pour la victoire. Ce sont des choses qui arrivent en sport automobile. Il faut savoir l’accepter, tourner la page et se concentrer sur la Sardaigne. »

Arrivé au Portugal avec dix points d’avance, Sébastien Ogier en est reparti avec dix-neuf de retard sur Thierry Neuville, vainqueur de l’épreuve. Le Français promettait toutefois de revenir au sommet au Rally Italia Sardegna (7-10 juin).

« Je vais me reposer, rentrer chez moi et me déconnecter du rallye », concluait-il. « Je reviendrai dans deux semaines en étant certain de revenir plus fort. »