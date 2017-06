Leader du classement général, Sébastien Ogier estime que chaque point va devenir de plus en plus important, après que le match à quatre pour le titre mondial se soit intensifié lors du Rally Italia Sardegna.

Le pilote M-Sport a reconnu qu’il n’avait pas été en mesure d’atteindre le niveau de performance escompté en Sardaigne.

Premier sur la route pour l’étape du vendredi, Sébastien devait jouer le rôle du balayeur sur la surface la plus pénalisante en la matière. Une crevaison le samedi n’arrangeait évidemment pas ses affaires.

Avec la cinquième place et les points de bonus récoltés dans la Power Stage, le quadruple Champion du Monde quittait la Sardaigne en ayant marqué treize points, soit son résultat le plus modeste de l’année.

"Avec notre position sur la route, héritée de notre classement au championnat, nous pensions à juste titre que ce serait compliqué en Sardaigne", reconnait-il.

Ogier reste en tête du classement général, mais son avance sur Thierry Neuville a diminué. Derrière, Ott Tänak et Jari-Matti Latvala se sont rapprochés et les quatre prétendants au titre sont désormais regroupés en 34 points.

"Considérant les conditions de route et le déroulement du week-end d’une façon générale, je pense que nous pouvons être satisfaits des points marqués", ajoute Ogier. "L’écart entre les quatre premiers s’est réduit et il semble que le titre sera pour l’un d’entre nous. Chaque point va devenir encore plus important. Ce week-end, nous n’en avons perdu que quatre sur notre plus proche rival, ce n’est pas trop mal. Nous devons continuer à travailler, car notre niveau de performance a été en dents de scie lors des trois derniers rallyes. Dans le même temps, c’est très positif de mener le championnat au cap de la mi-saison et avec 18 points d’avance. Nous allons continuer à défendre notre position, à tout prix !"