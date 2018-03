Vendredi, Sébastien Ogier a su surmonter une position peu favorable dans l’ordre des départs afin de minimiser le temps perdu face à ceux qui s’élançaient après lui. Le lendemain, le pilote M-Sport Ford World Rally Team a su saisir sa chance pour attaquer et passer de la cinquième à la première place.

Dès lors, le quintuple champion du monde en titre n’a plus quitté la tête et s’est imposé dimanche avec 1’03’’6 d’avance sur Dani Sordo. Offrant la première victoire de Ford au Mexique depuis celle de Markko Martin et Michael "Beef" Park sur Ford Focus en 2004, ce résultat permet au Français de reprendre les commandes du championnat.

« Je savais qu’un week-end difficile m’attendait au Mexique », a confié celui qui s’est imposé pour la première fois en mondial il y a dix ans sur cette même épreuve. « Je savais que je devais sortir le grand jeu pour marquer de gros points. Je n’ai jamais pensé à la victoire. C’est très dur de rattraper des gens qui peuvent avoir un avantage d’une seconde au kilomètre le premier jour. En 2008, c’était une superbe victoire avec Julien (Ingrassia) en Junior. C’est un rêve d’être ici, dix ans après et au terme d’une de mes meilleures performances. »

Le Français a également reconnu devoir piloter à la limite pour prendre un maximum de points dès le troisième rendez-vous de la saison. En parallèle, tout son défi reposait sur l’équilibre entre la frustration de sa position sur la route et de belles prestations sur les spéciales.

« J’étais presque toujours à fond ce week-end », a-t-il conclu. « Le premier jour, vous êtes dans les premiers à partir. Vous faites alors de votre mieux tout en jouant avec les limites. Vous pouvez alors être frustré, mais il faut minimiser la perte de temps. Nous y sommes parvenus vendredi. Le lendemain, nous étions mieux placés et nous avons commencé à attaquer dans l’après-midi. Nous avons pris la tête et j’étais fier d’avoir tout donné jusqu’à l’arrivée. »