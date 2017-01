Il espérait Mercedes, ce sera finalement Sauber. Après la retraite de Nico Rosberg, Pascal Wehrlein était en effet un des candidats crédibles à la succession de l’Allemand. Son manque d’expérience a finalement pesé lourd dans la balance. Mercedes n’a pas osé titulariser son jeune pilote dès 2017 aux côtés de Lewis Hamilton et a préféré le choix de la sécurité, celui de Valtteri Bottas (ce qui reste encore à confirmer, mais c’est en bonne voie selon Claire Williams).

Pascal Werhlein a donc perdu son duel face au Finlandais, mais il n’a pas tout perdu pour autant. Sauber sera son lot de consolation. Le pilote de 22 ans passe ainsi du petit poucet du plateau, Manor, à une écurie bien installée dans le paddock, Sauber. Manor aurait certes ardemment souhaité conserver Pascal Wehrlein pour 2016, mais ne pouvait offrir de solides perspectives de croissance à un jeune pilote aux dents longues. Ce transfert a donc tout d’une promotion.

L’Allemand peut remercier Mercedes. L’écurie alignera en effet quelques millions d’euros (5 vraisemblablement) pour assurer sa place chez Sauber. Au sein d’une écurie plus compétitive, Pascal Wehrlein pourra ainsi plus aisément démontrer l’étendue de ses capacités.

Au vu de son titre en DTM en 2015 (plus jeune champion de l’histoire) ou de sa saison 2016, elles sont particulièrement prometteuses. Avec Manor, Wehrlein est ainsi parvenu à rentrer en Q2 à plusieurs reprises. Son chef d’œuvre reste le Grand Prix d’Autriche : après une excellence 12e place en qualifications, il était parvenu à accrocher le point de la 10e place.

Opposé à Rio Haryanto lors de la première moitié de saison, Wehrlein a sans discussion possible battu son coéquipier en course (8/0), mais a eu plus de difficultés le samedi (7/5). Avec Esteban Ocon, les écarts le dimanche étaient en revanche bien plus serrés.

Le Français, en progression fulgurante en fin de saison, a commencé à plonger Wehrlein dans le doute. Contre Marcus Ericsson, il aura heureusement moins de difficulté à s’imposer comme le pilote numéro 1 de l’écurie. Il le faudra du reste absolument, s’il veut prétendre à un baquet de titulaire chez Mercedes ces prochaines années !

Du côté de Sauber, l’opération paraît particulièrement fructueuse. Certes, Pascal Wehrlein n’apportera pas autant d’argent que Felipe Nasr en 2016, mais les sponsors du Brésilien n’étaient de toute manière pas prêts à rempiler en 2017. Avec la titularisation de Pascal Wehrlein, Sauber fait en revanche un saut qualitatif, qui réveillera aussi Marcus Ericsson, un peu endormi par l’apathie chronique de Felipe Nasr.

Toutefois, avec un V6 Ferrari 2016 qui ne progressera pas en cours de saison, le Suédois comme l’Allemand n’auront peut-être qu’une moitié de saison pour briller… Il faudra donc frapper vite et fort, avant que la concurrence ne prenne trop d’avance.

"Je suis très heureux de faire partie de l’équipe Sauber F1 pour la prochaine saison de Formule 1," commente Wehrlein.

"C’est un nouveau défi dans une nouvelle équipe, et je suis vraiment excité et impatient de commencer cette nouvelle aventure. Notre objectif est de revenir dans le milieu du peloton et de marquer des points sur une base régulière. Cela étant dit, je ferai de mon mieux pour soutenir Sauber. Maintenant, je suis impatient de rencontrer tout le monde dans l’équipe et de m’attaquer aux préparatifs de la saison 2017. Je veux dire un grand merci à Sauber pour avoir confiance en moi et me donner cette chance. Et bien évidemment, un grand merci aussi à Mercedes pour le soutien."

"Nous sommes très heureux de confirmer Pascal Wehrlein comme notre deuxième pilote de course," ajoute Monisha Kaltenborn. "Pascal a démontré son talent tout au long de sa carrière, en monoplace et en DTM, Il a prouvé son potentiel en marquant un point au GP d’Autriche à Spielberg (avec Manor). Il y a sûrement plus à venir de la part de Pascal, et nous voulons lui donner la chance de continuer à grandir et à apprendre au sommet du sport automobile. Je suis confiant Marcus (Ericsson) et Pascal formeront un duo solide pour 2017."