C’est une annonce surprise de la part de Red Bull Racing et Max Verstappen : le pilote hollandais a accepté de signer un nouveau contrat avec l’équipe autrichienne jusqu’à la fin de la saison 2020.

Le jeune homme de 20 ans, qui est devenu le plus jeune vainqueur d’un Grand Prix de Formule 1 au Grand Prix d’Espagne l’année dernière, a prolongé son engagement avec Red Bull Racing pour trois ans.

Ce n’était pas attendu tant le Hollandais semblait attendre de voir quelle serait la compétitivité de Red Bull en 2018.

"Red Bull a toujours montré sa foi et sa confiance en moi, avec des actions : ils m’ont donné ma chance à 16 ans dans leur programme jeunes, puis j’ai pu faire mon premier GP à 17 ans avec Toro Rosso. Et enfin j’ai eu rapidement l’opportunité de courir avec Red Bull Racing, avec un départ de rêve avec cette équipe (une victoire)," commente-t-il.

"Ils m’ont toujours soutenu, ils connaissent mon ambition et je sais que nous partageons cette ambition. Leur soutien, à l’usine comme dans le garage, peu importe ce qui se passe sur la piste, a toujours été de 100%. Nous avons aussi eu des moments amusants ! Je suis très heureux de continuer avec Red Bull Racing et je suis impatient de travailler avec l’équipe pour avoir plus de succès dans les années à venir."

Christian Horner, Directeur de Red Bull Racing, est évidemment "ravi que Max ait accepté de prolonger son contrat avec nous."

"Nous avons eu un début phénoménal ensemble en Espagne l’an dernier et Max n’a fait que progresser depuis. Ce fut un grand moment pour toute l’équipe de le voir mettre les frustrations de cette saison derrière lui en remportant cette fantastique victoire en Malaisie le mois dernier."

"C’est un pilote pur, avec un talent indéniable au volant et un instinct rare pour être au top à ce niveau. Max a raison d’avoir faim de succès et nous sommes impatients de prolonger ce voyage avec lui dans notre quête des titres de champions du monde de Formule 1. Comme nous envisageons maintenant le long terme avec Max, il est dans la meilleure position pour construire une équipe autour de lui afin de réaliser notre ambition partagée."

Rappelons que toutes les équipes actuelles sont engagées jusqu’à la fin 2020. De nouveaux accords doivent être mis en place à partir de 2021.