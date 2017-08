C’est en marge de son Grand Prix national, dont les premiers essais auront lieu après-demain, que Stoffel Vandoorne a été confirmé par McLaren pour la saison prochaine. Alors que ses résultats en dents de scie laissaient penser qu’il pourrait perdre sa place, McLaren a agi selon le plan prévu et semble toujours compter sur le Belge pour son futur.

"Je suis très heureux que l’équipe ait formellement annoncé que je continuerai à piloter pour elle l’année prochaine car je serai plus à même de me concentrer pour ma deuxième moitié de saison en tant que débutant et je pourrai tirer le maximum de la voiture, de mes ingénieurs et de tout mon environnement" explique le pilote.

"J’ai déjà appris beaucoup de choses sur cette première demi-saison en Formule 1 avec mes ingénieurs, mes mécaniciens, mais aussi grâce à Eric Boullier, Zak Brown, Jonathan Neale et Fernando, qui est un pilote brillant et un fantastique équipier. Enfin, je veux remercier les partenaires et les fans de Mclaren pour leur loyauté et leur enthousiasme, ils sont les meilleurs et je tiens également à remercier les directeurs du Comité Exécutif de McLaren, le Cheikh Mohammed et Mansour Ojjeh, qui continuent à croire en moi".

Pour Eric Boullier, c’est une nouvelle pièce du puzzle qui se met en place, en attendant celle espérée en la personne de Fernando Alonso : "Quand nous avons annoncé fin 2016 que Stoffel piloterait pour McLaren et Honda en 2017, nous avions dit que notre plan était de l’engager pour plusieurs années. Le plan n’a pas changé et je suis ravi de confirmer qu’il continuera à piloter pour nous la saison prochaine".

"Comme tous les débutants, il a eu beaucoup à apprendre lors de sa première demi-saison, mais nous avons une grande confiance en lui et il progresse à chaque fois. Son équipier est un rival difficile et c’est un euphémisme, car il est certainement le meilleur pilote de F1 aujourd’hui. Toutefois, le talent solide de Stoffel et son ambition nous assurent qu’il rencontrera le succès avec nous à l’avenir".

Un avis que partage le directeur de McLaren, Zak Brown, qui ne voyait pas meilleur pilote pour défendre les couleurs de l’équipe, que ce soit dans un futur proche mais aussi pour l’avenir de la marque.

"Pour faire écho aux propos d’Eric, je tiens juste à ajouter que je vois Stoffel comme un grand talent, et même comme un futur champion du monde de Formule 1, et c’est pour cela j’ai voulu qu’il pilote avec nous pour plusieurs années. Avant que l’on me demande la durée de ce contrat, je précise que je n’en divulguerait aucun détail".

"Quand nous avons signé Stoffel, nous prévoyions qu’il courre avec nous pour plusieurs années et cela reste notre objectif. Nous connaissons tous le potentiel de Stoffel et quand nous aurons une voiture rapide pour gagner des courses, et nous y arriverons, Stoffel sera au bon endroit pour remporter sa première course en F1" conclut Brown.