Pour conclure une semaine pleine d’annonces, Force India a profité des heures précédant le Grand Prix de Singapour afin de confirmer la présence de Sergio Pérez dans l’équipe l’année prochaine. Le Mexicain était lié à un éventuel mais peu probable départ chez Williams, ce qui est désormais exclu.

"Sergio a joué un rôle important dans notre succès au fil des ans" rappelle Vijay Mallya.

"Depuis qu’il nous a rejoints en 2014, il a grandi pour devenir l’un des pilotes plus rapides et des plus réguliers sur la grille. Ses résultats parlent d’eux-mêmes puisqu’il est le pilote qui a signé les meilleurs résultats de Force India avec quatre podiums. Garder Sergio aux côtés d’Esteban nous donne une stabilité en vue de la saison prochaine et l’un des duos les plus intéressants en Formule 1".

Sergio Pérez s’est lui aussi montré satisfait de cet accord, après avoir clamé ces dernières semaines qu’il souhaitait poursuivre chez Force India.

"Cela a toujours été ma priorité. C’est une équipe qui m’a permis de montrer mes talents en tant que pilote et je me sens heureux ici. Je suis fier de tout ce que nous avons réussi ensemble et je pense que nous pouvons faire encore mieux. L’équipe a fait un travail incroyable cette année pour développer la voiture et nous permettre d’assurer cette quatrième place. C’était une décision assez simple de continuer ensemble".