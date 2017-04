Alors que Sauber fête cette année ses 25 ans en Formule 1, l’équipe suisse est sur le point de marquer une autre étape importante dans son histoire en sport automobile : Sauber a enfin confirmé l’arrivée de Honda à bord de son aventure en tant que nouveau partenaire technologique à partir de 2018.

Cet accord "stratégique et technologique" crée une nouvelle base pour l’équipe. Ce partenariat suisse-japonais permettra "certainement" des opportunités futures pour Sauber F1 Team et Honda.

L’équipe Sauber F1 remercie Ferrari pour de nombreuses années de collaboration dans des moments qui ont été parfois très bons, parfois difficiles.

"C’est un grand honneur pour l’équipe Sauber F1 de pouvoir travailler avec Honda dans les saisons à venir," se réjouit Monisha Kaltenborn, la directrice.

"Notre réalignement n’est pas seulement visible grâce aux nouveaux propriétaires (Longbow Fiance), mais aussi maintenant avec notre nouveau partenariat technologique avec Honda. Nous avons franchi une autre étape importante dans cette nouvelle ère "moteur", et nous attendons notre collaboration avec Honda une grande excitation. Bien sûr, nous recherchons de nouvelles opportunités. Nous attendons avec impatience ce partenariat avec Honda pour définir le chemin d’un avenir réussi, d’un point de vue stratégique et technologique. Nous remercions Honda de faire en sorte que ce grand partenariat se fasse."

Katsuhide Moriyama, le directeur de la communication de Honda, ajoute :

"En plus du partenariat avec McLaren qui a débuté en 2015, Honda va commencer à fournir des unités de puissance à Sauber en tant qu’équipe cliente à partir de l’année prochaine. Ce sera un nouveau défi dans les activités F1 de Honda. Afin de tirer parti des avantages de la fourniture à deux équipes, nous renforcerons nos systèmes et les capacités de nos deux bases de développement, à savoir Sakura au Japon et Milton Keynes en Angleterre. Nous poursuivons notre défi afin que nos fans puissent revoir Honda comme une force dominante le plus tôt possible."