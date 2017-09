Renault F1 a confirmé également que Carlos Sainz rejoindra l’équipe en tant que pilote titulaire pour la saison 2018.

À 23 ans, Carlos a disputé 53 courses de Formule 1 depuis ses débuts au Grand Prix d’Australie 2015. Il a à ce jour marqué 100 points, avec quatre sixièmes places pour meilleurs résultats. Avant la Formule 1, Carlos a remporté la Formula Renault 3.5 Series en 2014, ainsi que la Formula Renault 2.0 NEC en 2011.

"Je suis très heureux de rejoindre Renault Sport Formula One Team. Être pilote de Formule 1 pour l’équipe officielle d’un constructeur est un honneur et j’espère répondre à la confiance de Renault avec de très bonnes performances sur la piste," confirme Sainz.

"La progression de Renault Sport Formula One Team est prometteuse et je suis fier de les rejoindre à un moment aussi important de leur histoire. Je suis impatient de travailler avec tout le monde à Enstone et à Viry, et de piloter aux côtés de Nico Hülkenberg. J’ai toujours été proche de Renault – aussi bien au début de ma carrière qu’en Formule 1 – et je connais leur motivation et leurs capacités. C’est le début d’un nouveau chapitre très excitant de ma carrière. Je voudrais remercier Red Bull pour leur confiance et leur support, et également pour me laisser saisir cette opportunité. Enfin, je veux vraiment remercier tous les gens qui travaillent chez Toro Rosso. C’est une fantastique équipe de professionnels et je leur souhaite le meilleur pour l’avenir."

Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, confirme lui qu’il s’agit bien d’un prêt de la part de Red Bull.

"Carlos Sainz est un pilote très prometteur. Il est dans notre radar depuis un certain temps, plus particulièrement depuis ses succès dans les formules de promotion Renault. C’est très positif pour nous d’être en mesure de confirmer Carlos pour 2018. C’est un choix en phase avec notre plan stratégique à moyen-terme. Nous avons le sentiment que Nico et Carlos seront complémentaires, sur la piste comme en dehors. Cette association devrait nous aider à progresser dans la hiérarchie. Je voudrais remercier Helmut Marko pour le prêt de Carlos pendant cette période. Nous devons aussi remercier Jolyon Palmer pour son travail continu avec l’équipe et ses efforts ces deux dernières saisons. C’est un pilote dévoué et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière."

Le Dr Helmut Marko, Consultant Red Bull Racing Motorsport, se dit "heureux d’avoir trouvé un accord permettant à Carlos de piloter pour Renault Sport Formula One Team en 2018. Il a un énorme talent et ce sera bénéfique pour lui de travailler avec une équipe constructeur, aux côtés d’un pilote très expérimenté. Ce sera un challenge différent pour Carlos et nous surveillerons attentivement sa progression, puisqu’il reste membre de la famille Red Bull. C’est une très bonne nouvelle, à la fois pour Carlos et pour Renault Sport Formula One Team, qui nous permettra en outre d’amener un nouveau talent en Formule 1."