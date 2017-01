Les annonces s’enchainent ce soir et après le remplacement de Bernie Ecclestone par Chase Carey, cela se poursuit avec la nomination, sans surprise, de Ross Brawn, à un nouveau poste de manager de la Formule 1, spécialement créé pour lui, dans le cadre du rachat par Liberty Media.

Chase Carey supervisera Brawn et Sean Bratches, un ancien d’ESPN, nommé en charge de l’aspect commercial de la Formule 1.

"C’est fantastique de revenir dans le monde de la Formule 1," déclare Brawn, qui a agi en tant que consultant pour Liberty ces derniers mois.

"J’ai adoré ce travail de consultant et je suis maintenant impatient de poursuivre le travail avec Chase, Sean et le reste de la nouvelle équipe dirigeante de la Formule 1 pour aider à l’évolution de ce sport.’

"Nous avons presque une opportunité sans précédent de travailler ensemble, avec les équipes et les promoteurs, pour bâtir une Formule 1 meilleur pour eux mais, aussi, de manière plus importante, pour les fans."

Chase Carey, nouveau patron de la Formule 1, sera bien bien conseillé.

"Je suis ravi de voir Ross de retour en Formule 1. Durant ses 40 ans dans le sport, il a apporté sa touche magique à toutes les équipes avec lesquelles il a travaillé, il a des connaissances techniques presque sans équivalent, et de l’expérience et des relations presque inégalées.J’ai déjà bénéficié de ses conseils et de son expertise."

"Je suis également heureux que Sean se joigne à la Formule 1. Sean a été un atout moteur dans la construction de ESPN comme l’une des plus importantes franchises sportives au monde. Son expertise et son expérience dans les ventes, le marketing, les médias numériques et la distribution seront précieuses au fur et à mesure que nous développerons la Formule 1."

"Je me réjouis à l’idée de travailler avec Ross et Sean, ainsi qu’avec des dirigeants clés comme Duncan Llowarch, notre directeur financier et Sacha Woodward Hill, notre avocat général, la FIA, Bernie et Liberty pour que la Formule 1 puisse être la meilleure pour les équipes, les promoteurs et les fans pour les années à venir. "