Comme annoncé depuis son départ de Mercedes, Paddy Lowe a officiellement rejoint Williams, à compter de ce jour, en tant que directeur technique. Il rejoint également le conseil d’administration en prenant des parts dans la société directrice.

C’est un retour aux sources pour l’Anglais qui avait débuté sa carrière dans l’équipe anglaise, et il espère y amener son savoir-faire, celui-là même qui a aidé Mercedes a remporter les trois derniers championnats.

"J’ai toujours eu énormément de respect pour Williams qui a été ma première équipe en Formule 1" commente Lowe. "C’est un grand honneur de revenir dans ce rôle de leader et d’avoir l’opportunité d’en devenir actionnaire. Je suis très motivé à l’idée de ramener l’équipe au succès".

"La vision de l’avenir envisagée par le conseil d’administration est puissante et m’a convaincue de rejoindre une entreprise qui veut créer un nouveau succès sur son héritage unique pour atteindre de nouveau le sommet de la Formule 1. J’ai hâte de travailler avec Claire, Mike et Nick et toute cette grande équipe, sans oublier Frank lui-même qui est l’une des personnes les plus impliquées que je connaisse !"

Claire Williams se réjouit également de ce recrutement de choix, très certainement négocié en contrepartie du départ de Valtteri Bottas chez Mercedes.

"Je suis heureuse d’accueillir Paddy pour son retour dans l’équipe, cette fois en tant que directeur technique. Une personne de son calibre et avec ses compétences ne représente pas seulement une motivation supplémentaire pour tout le monde, mais ce sera un véritable atout pour notre retour en haut de la grille".

"Nos ambitions sont inébranlables, nous voulons toujours gagner des courses et des championnats, mais il nous faut pour cela les meilleures personnes. Paddy est la personne idéale pour mener ce changement, il amène une nouvelle donne et nous donne de nouvelles ambitions pour l’avenir" conclut la directrice de l’équipe.

Le directeur du conseil d’administration, Nick Rose, accueille également Lowe à bras ouverts : "Paddy sera un atout pour notre conseil d’administration en amenant son expertise et sa connaissance de notre sport, ainsi que ses capacités de management. Il sera l’une des clés dans la gestion de l’équipe au quotidien".