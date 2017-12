C’était la grande incertitude de cette intersaison : Sébastien Ogier allait-il mettre un terme à sa carrière en rallye ou, au moins, prendre une année sabbatique. Il l’avait dit, sa seule option sportive était M-Sport, avec qui il voulait poursuivre, mettant fin aux espoirs de Citroën de le recruter.

Malcolm Wilson aura su convaincre son champion du monde, Sébastien Ogier repart pour un tour ! Le Français a été confirmé et sera toujours navigué par Julien Ingrassia, autour duquel les doutes montaient. L’équipage cinq fois champion du monde repartira donc sur les routes du monde avec sa Fiesta WRC pour aller chercher une sixième couronne !

"C’est génial d’annoncer enfin nos plans pour 2018" confirme Ogier. "Ce que nous avons accompli ensemble est vraiment incroyable et nous voulons que ça continue, que ce voyage fantastique continue et que l’on défende ce que l’on a accompli".

"Cette saison a été fantastique, avec l’une des compétitions les plus serrées de ces dernières années. En tant que pilote, j’aime vivre cela. J’ai toujours autant d’émotions provoquées par ce sport et cette équipe est réellement passionnée. Cela a rendu ma décision évidente et nous travaillerons dur pour aller chercher d’autres succès ensemble l’année prochaine".

Pilote de l’équipe D-Mack l’an dernier, Elfyn Evans reste au sein de M-Sport et remplacera Ott Tänak, parti chez Toyota, aux côtés d’Ogier. Son copilote, Daniel Barritt, sera toujours dans le siège de droite de la Fiesta qui aura le numéro 2. Comme Ogier, il a signé son contrat devant les employés de M-Sport lors de la journée de fin d’année de l’équipe.

"Après une saison fantastique pour toute l’équipe, c’est génial d’en faire encore partie pour l’année prochaine" se félicite Evans. "Après avoir signé notre première victoire, nous sommes prêts à passer à l’étape suivante et je nous prédis une nouvelle saison palpitante".

"Honnêtement, j’ai hâte d’être de retour au volant et le rallye de Monte-Carlo est encore loin. Nous travaillerons dur pendant les vacances pour nous assurer d’être parfaitement préparés, avec l’objectif de bâtir notre saison sur le succès de cette saison".

Des nouvelles qui, bien évidemment, ont tout pour réjouir Malcolm Wilson, qui avait fait la surprise du recrutement d’Ogier à ses employés l’année dernière.

"Pouvoir confirmer Sébastien et Elfyn est une nouvelle fantastique pour l’équipe. Nous avons travaillé pour cela depuis un moment et pouvoir le confirmer est fantastique, puisque cela signifie que nous pouvons désormais concentrer notre attention sur le développement de la saison prochaine" déclare Wilson.

"Avec Sébastien et Elfyn, nous avons une forte chance de défendre nos titres, mais cela ne sera pas simple. Nos rivaux ne vont pas rester immobiles et je m’attends à une lutte encore plus serrée pour le championnat, mais ces deux équipages nous offrent une belle chance. Nous avons deux pilotes intelligents, nous ne doutons aucunement de leur vitesse, et ils ont également une approche pleine de maîtrise des stratégies".

"Il n’y a aucune raison de ne pas être confiant quant à la continuité de notre succès l’an prochain, et quand je vois la réaction de l’équipe cet après-midi, je sais que tout le monde va continuer à être à 110%".

Enfin, le communiqué de M-Sport annonce une troisième Fiesta, remplaçant donc l’ancienne équipe D-Mack, dont les plans devraient être annoncés prochainement. Reste à voir si Ford sera officiellement de la partie.