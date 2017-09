Le circuit international de Shanghai continuera à accueillir le Grand Prix de Chine pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2020 au moins.

C’est ce qu’a confirmé aujourd’hui Formula One Management (FOM) et le promoteur, Shanghai Juss Sports Development.

La Chine voit donc sa date confirmée pour 2018, avec, comme nous vous le rapportions, un échange avec Bahreïn.

Ainsi les équipes se rendront de l’Australie à Bahreïn et ensuite en Chine. Sakhir devient donc la 2e manche du championnat 2018 au lieu de la 3e.

Chase Carey, le patron de la F1, s’est réjoui de ce nouvel accord avec la Chine, un marché stratégique pour le sport qui cherche à reprendre son développement en Asie.

"Ce grand pays a déjà démontré un superbe intérêt pour la Formule 1 et nous pensons qu’il y a encore beaucoup de potentiel inexploité là-bas," dit-il.

"C’est pourquoi cet accord renouvelé est si important dans notre stratégie de développement dans cette partie du monde. Nous voulons rendre le Grand Prix de Chine plus spectaculaire, avec nos partenaires, et faire en sorte que les Chinois soient plus proches du sport."

Le calendrier définitif (voté en décembre à Paris) de la saison 2018 devient donc :

25 Mars - Melbourne - Australie

8 Avril - Sakhir - Bahreïn

15 Avril - Shanghai - Chine

29 Avril - Bakou - Azerbaïdjan

13 Mai - Barcelone - Espagne

27 Mai - Monaco - Monaco

10 Juin - Montréal - Canada

24 Juin - Le Castellet - France

1 Juillet - Spielberg - Autriche

8 Juillet - Silverstone - Grande-Bretagne

22 Juillet - Hockenheim - Allemangne

29 Juillet - Budapest - Hongrie

26 Août - Spa-Francorchamps - Belgique

2 Septembre - Monza - Italie

16 Septembre - Marina Bay - Singapour

30 Septembre - Sotchi - Russie

7 Octobre - Suzuka - Japon

21 Octobre - Austin - USA

28 Octobre - Mexico City - Mexique

11 Novembre - Sao Paulo - Brésil

25 Novembre - Yas Marina - Abu Dhabi