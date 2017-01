La confirmation avait tardé à arriver mais elle est venue aujourd’hui directement de Mercedes : Paddy Lowe a quitté le constructeur au terme de trois années de succès. L’Anglais va rejoindre Williams et doit d’abord respecter un préavis dont la durée n’est pas connue, mais il permettra à Lowe de rejoindre l’équipe de Grove plus tôt que prévu.

Il devrait prendre le poste de directeur exécutif chez Williams tandis que Mercedes pourrait engager James Allison pour le remplacer. En attendant cette éventuelle arrivée, Aldo Costa, Mark Ellis, Rob Thomas et Geoff Willis peuvent largement compenser le départ de Lowe.

"J’ai passé trois années remplies de succès et très plaisantes chez Mercedes, où j’ai travaillé avec une équipe incroyable" a déclaré Lowe. "Je regarde maintenant vers l’avenir et un nouveau défi, et je souhaite le meilleur à tout le monde chez Mercedes".

Toto Wolff a également rendu hommage à son ancien directeur technique : "Paddy a joué un rôle très important dans notre succès dans ces trois dernières années et nous le remercions pour sa contribution dans ce chapitre particulier de l’histoire de Mercedes en sport automobile".

"Le succès en Formule 1 ne repose pas sur des individualités mais sur la force et sur les capacités techniques d’une organisation. Nous avons le talent nécessaire pour prolonger le succès des dernières années et nous comptons poursuivre en 2017 et après".

Mercedes devra encore confirmer ses plans concernant l’organisation de l’équipe. Ce départ anticipé est un signe supplémentaire qu’un accord plus global est en place avec Williams qui a certainement cédé Bottas à Mercedes pour remplacer Rosberg. Il se dit que seuls quelques petits détails empêchent une annonce mais qu’elle ne saurait tarder.