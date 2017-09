Après une association avec Honda qui n’aura été que l’ombre de la réussite historique des années 80, McLaren a donc décidé d’écrire une nouvelle page bien plus tôt que prévu lorsque le contrat avec Honda avait été signé en 2013. Et comme attendu, cette nouvelle page va s’écrire avec Renault, au moins jusqu’en 2020 !

Le motoriste au losange et l’équipe de Woking n’ont jamais collaboré mais cette dernière retrouve un moteur français, 22 ans après avoir collaboré avec Peugeot. Une association qui avait été infructueuse à cause d’un moteur encore peu développé et surtout d’un châssis catastrophique de la part de McLaren.

Avec cette nouvelle association, McLaren arrête les frais après trois saisons catastrophiques durant lesquelles son meilleur résultat, sauf miracle d’ici à Abu Dhabi, aura été une cinquième place. Un bilan largement insuffisant et imputable en majorité à Honda qui n’a pas su produire un moteur performant et fiable en trois ans. Et surtout, un bilan qui a poussé Fernando Alonso à poser un ultimatum à son équipe : il ne resterait pas si la collaboration avec Honda continuait.

Ceci dit, les dernières déclarations de l’Espagnol laissent penser qu’il n’est pas encore certain de continuer avec McLaren mais l’équipe marque un point en lui proposant, en plus d’un châssis qui semble très bon, un moteur qui représente un pas en avant, d’autant que McLaren a signé un contrat qui lui promet une version identique du bloc propulseur à celle qu’utiliseront l’équipe officielle Renault ainsi que Red Bull.

Bien que le moteur français ne soit pas le meilleur actuellement, en dessous des Mercedes et Ferrari, il offre toutefois un niveau de performance largement meilleur si le châssis suit, comme le montrent les résultats de Red Bull. En revanche, avec un meilleur moteur et deux équipes en comparaison directe, McLaren n’aura aucune excuse derrière laquelle se cacher si les résultats ne sont pas ceux attendus !