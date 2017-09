Comme prévu, l’annonce a été faite de l’arrêt de la collaboration entre McLaren et Honda à la fin de la saison 2017. Il reste donc sept courses au duo pour faire mieux que la cinquième place qui reste, aujourd’hui, son meilleur résultat en deux saisons et demie.

Trois années qui auront été vécues sous le signe du tumulte et de l’échec, alors que Honda était arrivé comme motoriste exclusif de McLaren en 2015, un an après la nouvelle réglementation moteur. Néanmoins, le retard accumulé n’a jamais pu être comblé et ce n’est pas le nouveau moteur introduit cette année qui a changé la donne.

C’est le président du McLaren Group, Mohammed bin Essa Al Khalifa, qui se désole le premier de cet échec : "Honda est une bonne entreprise qui est, comme McLaren, en Formule 1 pour gagner. Bien que notre partenariat n’ait pas amené le succès désiré, cela ne fait pas oublier la grande histoire que nous avons partagée ensemble, ni les efforts continus pour réussir ensemble. Actuellement, il est de l’intérêt de tous de poursuivre ces ambitions séparément".

C’est également le grand patron de chez Honda qui s’est exprimé, Takahiro Hachigo, et non Hasegawa qui est pourtant le directeur du programme F1 de Honda : "Il est malheureux que nous nous séparions avec McLaren avant d’avoir rempli nos ambitions mais nous avons pris cette décision en étant convaincus que c’est la meilleure décision pour nos futurs respectifs".

"De la part de Honda, je veux exprimé ma gratitude aux fans qui nous ont soutenu et ont soutenu l’équipe et ses pilotes, ainsi que les membres de l’équipe et tous ceux qui ont été impliqués et ont partagé nos joies et déceptions depuis le début de la préparation du retour effectué en 2015. Honda continuera à se battre aux côtés de McLaren en 2017 et continuera en Formule 1 en 2018 et après".

Zak Brown, qui est plus souvent en première ligne, a également tenu à commenter la conclusion de cette histoire : "Il n’y a a jamais eu de doute quant à l’engagement de Honda et à l’énergie dépensée pour atteindre le succès en Formule 1. Pour un ensemble de raisons, notre partenariat n’a pas accouché des résultats que chacun souhaitait. Ce n’est pas à cause d’un manque d’efforts de la part de Honda ou McLaren, mais il est temps de choisir différentes directions. Nous espérons voir le grand nom de Honda au sommet de notre sport et je sais que tout le monde le souhaite".