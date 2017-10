Renault Sport Racing a confirmé l’arrivée prochaine (très controversée) à Enstone de Marcin Budkowski au poste de Directeur Exécutif.

L’ancien directeur technique de la FIA aura la responsabilité d’encadrer toutes les activités liées au développement et à la production du châssis.

"Les derniers mois ont été riches en évolutions pour Renault Sport Racing," commente Cyril Abiteboul.

"Accélération de la croissance d’Enstone, restructuration de notre politique motoriste à Viry avec la fourniture à deux écuries clientes de premier plan en 2018, trois titres d’affilée dans un championnat de Formule E de plus en plus concurrentiel et dans d’autres catégories de compétition automobile, acquisition de nouveaux partenaires stratégiques, tout cela dans un contexte où les saisons sont de plus en plus longues et intenses."

"Il était évident que la structure de management de Renault Sport Racing devait aussi se renforcer. La mission de Marcin sera de poursuivre la montée en puissance d’Enstone afin de permettre à Renault de rejoindre les équipes de premier plan d’ici à 2020 en s’appuyant sur des personnalités dont les compétences ne sont plus à démontrer, comme Bob Bell, Nick Chester ou Rob White."

"Cette arrivée est une excellente nouvelle et une nouvelle preuve de notre détermination à mener à bien notre projet."

Rappelons que la majeure partie des autres écuries ont demandé des comptes à la FIA dans une lettre commune : comment un homme qui a été au centre de tous les secrets des équipes peut-il être libéré aussi rapidement (3 mois de préavis) ?