Voilà une bonne nouvelle qui va ravir les fans de Formule 1 et de jeux vidéo sur PC et consoles : la catégorie reine du sport automobile s’ouvre enfin à l’eSport.

Dès cette année, un premier champion de F1 "virtuel" sera sacré, grâce au partenariat lancé entre la FOM, Codemasters (qui lance cette semaine le jeu F1 2017) et les spécialistes de l’eSport, Gfinity.

La première manche inaugurale aura lieu en septembre : un système de qualification basé sur le jeu déterminera les 40 pilotes les plus rapides avant que les demi-finales ne se déroulent à Londres, les 10 et 11 octobre.

Les 20 meilleurs seront ensuite sélectionnés pour la finale, qui aura lieu à Abu Dhabi, le même week-end que le dernier Grand Prix de la saison !

"Ce lancement représente une opportunité incroyable pour notre business, autant d’un point de vue stratégique que de la manière d’aller à la rencontre des fans," se réjouit le directeur commercial de la F1, Sean Bratches.

"L’eSport grandit énormément et il y a un fort engagement des fans. Nous sommes fiers d’avoir Codemasters et Gfinity à nos côtés pour surfer sur cette vague."

"Comme nous le faisons en Formule 1, nous continuerons à innover et à faire évoluer ce championnat virtuel afin qu’il soit le plus excitant et le plus amusant pour nos fans."