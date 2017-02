Présent au sein du peloton du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme depuis trois saisons, John Filippi rejoint les rangs de la structure co-fondée par Dominique Heintz et Sébastien Loeb. Fort de son expérience, et désormais au volant de la Citroën C-Elysée, le jeune corse entamera la saison 2017 avec de nombreux espoirs.

Une formation anticipée et des progrès constants

En provenance de la monoplace, où il fut notamment champion du challenge monoplace VdeV en 2013, John Filippi a rapidement pris le chemin des courses de voitures de tourisme. C’est ainsi que dès l’âge de 19 ans, le jeune corse a arpenté les pelotons du WTCC, pour une immersion immédiate dans le très haut-niveau.

Vice-champion du Yokohama Trophy en 2014, John a ensuite entamé son apprentissage de la catégorie TC1 au cours des saisons suivantes, parvenant en 2016 à signer deux podiums dans le WTCC Trophy, catégorie qui a vu le Sébastien Loeb Racing couronné cette même année. Conseillé par le quadruple champion du Monde alsacien Yvan Muller, le jeune corse a fait preuve d’une belle progression, prenant notamment le départ de deux courses d’ouverture depuis la pole position.

“Nous avons toujours souhaité donner leur chance à de jeunes pilotes français », confie Sébastien Loeb, co-fondateur du team, « c’est donc une très bonne nouvelle pour l’équipe que de travailler avec John en 2017. Nous avons observé sa progression en 2016 notamment, et nul doute qu’avec le soutien des ingénieurs du Sébastien Loeb Racing, il pourra rapidement cerner le potentiel de la Citroën C-Elysée. Nous sommes confiants sur le fait qu’il nous représentera rapidement sur le podium.”

Franchir un cap en 2017

Alors que leurs routes se croisent sur les pistes depuis 2015, John Filippi et le Sébastien Loeb Racing vont désormais travailler ensemble pour atteindre les meilleurs résultats en 2017. Au volant de la voiture championne du monde et au sein de l’équipe ayant remporté le WTCC Trophy en 2016, John aura à coeur de prouver qu’il a atteint un niveau de performance lui permettant les plus grandes ambitions, tandis que l’équipe alsacienne mettra toute sa connaissance de la catégorie et de la Citroën C-Elysée au service du jeune pilote de 21 ans. John Filippi témoigne : « Je suis très content, je vais monter dans une nouvelle voiture qui a déjà fait ses preuves, et qui plus est, au sein d’une très grande équipe. Dès les premières séances d’essais je vais pouvoir voir où j’en suis et l’écart qu’il me reste à combler pour arriver au plus haut niveau. J’ai hâte de commencer à travailler avec l’équipe et mon ingénieur ! Je ne peux pas fixer un objectif pour l’instant, j’en saurai plus après les premiers tests. Il faut vraiment rester humble quand on est au volant d’une voiture aussi performante. Le plus gros challenge va être de l’exploiter à 100% ».

John Filippi et le Sébastien Loeb Racing ont désormais rendez-vous en Espagne, où leur programme de tests hivernaux leur permettra de travailler pour permettre à la jeune recrue de l’équipe de briller dès l’ouverture du championnat WTCC à Marrakech du 7 au 9 avril prochains.