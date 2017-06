Alors que Lewis Hamilton a insinué à plusieurs reprises qu’il ne savait pas ce qu’il ferait à court terme, qu’il pourrait arrêter la Formule 1 aussi bien à la fin de la saison comme dans plusieurs années, Niki Lauda confirme que le paddock n’est pas prêt à être orphelin du Britannique.

"Je peux le garantir !" affirme le directeur non exécutif de Mercedes.

"Lewis n’est pas comme Nico (Rosberg). Il va bien sûr continuer à piloter, car il a un contrat pour une année encore. Et il discute maintenant avec nous de la prolongation de son contrat."

Selon Niki Lauda, il n’y a pas de malentendu possible quant aux intentions du triple champion du monde vis-à-vis de son avenir.

"C’est lui qui nous l’a demandé. Nous sommes très motivés pour prolonger, il l’est aussi," ajoute l’Autrichien.

"Sincèrement, je dois dire que j’ai le plus grand respect pour lui, parce qu’il a commencé l’année d’une manière incroyable. Il a débuté la saison super motivé et super entraîné. En ce moment il roule vraiment au plus haut niveau."

Hamilton souhaiterait ainsi couper l’herbe sous le pied de Fernando Alonso, qui a souhaité discuter avec Mercedes, ce qui aurait pu contraindre l’équipe allemande à ne pas prolonger Hamilton après 2018.