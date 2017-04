Déjà remplacé à Melbourne suite à une préparation insuffisante, consécutive à une blessure contractée lors de la Course des Champions, Pascal Wehrlein sera de nouveau écarté ce week-end à Shanghai au profit d’Antonio Giovinazzi, dont le premier Grand Prix a été très bon en Australie.

L’Allemand sera de retour à Bahreïn s’il arrive à se remettre suffisamment en forme, mais avec une seule semaine entre Shanghai et le Grand Prix disputé dans l’émirat, il est plus probable qu’il revienne à Sotchi, fin avril.

"Le plus important pour moi est de pouvoir suivre un entraînement intensif afin d’être à 100% de mes performances dès que possible" explique Wehrlein, qui avait lui-même décidé de ne pas courir en Australie. "Je serai ensuite totalement préparé pour mon premier Grand Prix avec l’équipe Sauber. J’espère que ce sera à Bahreïn mais si ce n’est pas le cas, nous prendrons le temps nécessaire jusqu’à la Russie afin d’être sûrs que je suis prêt".

Aux côtés du pigiste italien, Marcus Ericsson espère vivre un Grand Prix plus tranquille qu’en Australie, où il avait été percuté au premier tour par Kevin Magnussen.

"Le circuit de Shanghai a une très longue ligne droite dans laquelle la vitesse de pointe est cruciale et il offre un mélange intéressant de virages lents, moyens et rapides" décrit le Suédois. "Il y a également des sections techniques où des virages uniques mènent à d’autres virages et nécessitent un bon équilibre et un pilotage précis".

"Concernant Bahreïn, j’ai hâte de disputer la première course nocturne de la saison. La piste et ses alentours sont plongés dans une ambiance particulière sous les lumières. C’est une course spectaculaire que j’aime beaucoup, le circuit est technique et pas simple mais j’ai hâte de m’y rendre".