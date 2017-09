Les rumeurs que nous vous rapportions ce matin n’ont pas tardé à trouver confirmation : la Scuderia Toro Rosso a bel et bien annoncé que Pierre Gasly serait titulaire à Sepang aux côtés de Carlos Sainz. Daniil Kvyat est donc mis sur la touche.

Le communiqué officiel de Toro Rosso précise que Pierre Gasly sera titulaire « pour les prochains Grands Prix » et que Daniil Kvyat demeure lié à la famille Red Bull.

Gasly devrait disputer les Grands Prix de Malaisie et du Japon, avant de retourner en Super Formula pour disputer la finale de la saison (qui aura lieu en même temps que le Grand Prix d’Austin). Daniil Kvyat aurait dès lors une dernière chance aux États-Unis avant que Red Bull ne prenne une décision finale.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont aidé à obtenir cette chance durant ma carrière en sport auto et en particulier Red Bull, le Dr. Helmut Marko et la Scuderia Toro Rosso » s’est réjoui le pilote français. « C’est une opportunité formidable pour moi. Je me sens aussi prêt que possible. J’ai pu me préparer à toutes les éventualités grâce à mon travail en tant que troisième pilote de Red Bull cette année. Je ferai de mon mieux pour bien performer avec Toro Rosso lors de ces prochaines courses. »

Franz Tost, le directeur de la petite Scuderia, rappelle que son écurie a été fondée par Red Bull « pour amener des jeunes talents du programme junior de Red Bull vers la F1. »

« C’est ce que nous faisons en donnant à Pierre cette chance. Il était le prochain sur la liste chez Red Bull pour cette opportunité et il montré qu’il la méritait, puisqu’il a conquis le titre en 2016 en GP2 ; et cette année, il est très compétitif en Super Formula au Japon. Il a vraiment une chance de remporter le titre, puisqu’il n’est qu’à un point du leader au championnat. Ce passage chez Toro Rosso nous donne l’opportunité de prendre une décision plus éclairée en vue de nos choix de pilotes pour 2018. »

Franz Tost confirme donc que les deux prochains Grands Prix auront valeur de test pour Pierre Gasly. Rien n’est encore acquis, mais il n’est pas certain que Daniil Kvyat se remette aisément de cette nouvelle désillusion, alors que l’on pensait que son baquet était au moins assuré pour le reste de la saison.

Le communiqué officiel de Toro Rosso relève du reste que Daniil Kvyat a commis « des erreurs de son propre fait » cette saison et qu’il n’a donc pu « montrer son véritable potentiel cette année. » Pierre Gasly sera donc « évalué en piste » durant un vrai week-end de Grand Prix.