Sans surprise, le favori pour remplacer Monisha Kaltenborn, Frédéric Vasseur, a été nommé aujourd’hui comme nouveau directeur d’équipe de Sauber F1.

L’ancien patron de Renault F1 prendra ses fonctions après le Grand Prix de Grande-Bretagne, le 17 juillet.

Le Français aura de nombreux dossiers sur le feu puisqu’il se dit que le contrat moteur avec Honda a été déchiré par Longbow Finance, suite au départ de Kaltenborn. Sauber se retrouverait donc sans moteur pour 2018.

"La longue et fructueuse carrière de Frédéric Vasseur dans le sport automobile international de haut niveau parle d’elle-même, et nous sommes ravis de l’accueillir chez Sauber," commente, sobrement, le président du conseil d’administration, Pascal Picci.

"Je suis très fier de rejoindre Sauber Motorsport et je souhaite remercier les actionnaires de l’entreprise pour leur confiance en moi," ajoute Frédéric Vasseur.

"J’ai été impressionné par les installations de Hinwil et par le talent et l’ambition du personnel. Je suis impatient de compléter l’équipe avec mon expérience et ma détermination afin de conduire toutes les personnes dans la bonne direction dans tout ce qu’elles font. Je suis convaincu que tous ensemble nous atteindrons des objectifs ambitieux. Je suis impatient de commencer à travailler avec nos pilotes, ingénieurs et tous le personnel. J’ai hâte de contribuer à la prochaine étape, importante, dans le développement de l’équipe."