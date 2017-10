Zak Brown, le directeur de McLaren, le suggérait en début de semaine : l’annonce de la prolongation de contrat de Fernando Alonso avec son équipe a bien eu lieu à Austin, juste avant la conférence de presse de la FIA où l’Espagnol a été invité.

Le double champion du monde n’avait pas d’autre solution pour rester en Formule 1, même s’il a longuement clamé, pendant plusieurs mois, que seule la compétitivité de sa nouvelle monture l’aiderait à prendre sa décision.

Nul doute que le remplacement du moteur Honda par un moteur Renault, faute de pouvoir disposer d’un Mercedes, a été un signal fort pour Alonso et l’envie de McLaren de le voir rester.

Alonso a signé pour une seule année selon le communiqué de McLaren.

"C’est fantastique de pouvoir continuer ma relation avec tout le monde chez McLaren. C’était toujours là où mon cœur me disait de rester, et je me sens vraiment chez moi ici. C’est une équipe fantastique, pleine de gens incroyables, avec une chaleur et une convivialité que je n’ai jamais connu ailleurs en Formule 1. Je suis incroyablement heureux de courir ici," commente-t-il.

"De manière tout aussi importante, McLaren a les ressources techniques et la force financière pour être en mesure de gagner très rapidement des courses et des championnats du monde en F1. Bien que les dernières années n’aient pas été faciles, nous n’avons jamais oublié comment gagner, et je crois que nous pourrons le faire bientôt."

"Les trois dernières années nous ont donné l’élan nécessaire pour planifier et construire pour l’avenir, et je suis impatient de continuer ce voyage. Je suis enthousiaste pour notre avenir ensemble - et je travaille déjà dur pour en faire un succès."