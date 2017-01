Quelques minutes après que Bernie Ecclestone l’a annoncé lui-même, Liberty Media a confirmé de manière officielle que le patron historique de la F1 est remplacé par Chase Carey qui en était déjà le dirigeant exécutif depuis le rachat. Ecclestone garde un titre honorifique de président d’honneur et sera consulté par Liberty Media en cas de besoin.

"Je suis très heureux de prendre ce rôle" a avoué Carey. "La F1 a un potentiel énorme avec des possibilités encore non explorées. J’ai adoré entendre les idées et les espoirs des fans, des équipes, de la FIA, des promoteurs et des sponsors. Nous travaillerons avec tous ces partenaires pour améliorer l’expérience de course que nous offrons et ajouter des dimensions à cette discipline".

"Je veux reconnaître et remercier Bernie pour son rôle au fil des décennies. Ce sport est ce qu’il est grâce à lui et à son équipe talentueuse de décideurs, et il fera toujours partie de la famille F1. Son rôle de président d’honneur correspond à sa contribution pour notre sport et je lui suis reconnaissant pour ses conseils car nous construisons une vision de la F1 à long terme".

Greg Maffeio, PDG de Liberty Media, s’est également exprimé dans le communiqué de la marque : "Il y a un potentiel énorme pour développer ce sport et nous avons toute confiance en Chase, en ses compétences et en son expérience, il est la personne faite pour ce travail. Je veux remercier Bernie Ecclestone pour son succès dans le développement de ce sport".

Bernie Ecclestone a également tenu à préciser ses propos tenus précédemment, alors qu’il avait coupé l’herbe sous le pied de cette annonce attendue : "Je suis fier de ce que j’ai développé durant ces 40 années et de ce que j’ai accompli avec la Formule 1. Je veux remercier les promoteurs, les équipes, les sponsors et les diffuseurs avec qui j’ai travaillé. Je suis très heureux que Liberty reprenne cette entreprise et qu’ils souhaitent y investir pour le futur de la F1. Je suis certain que Chase jouera son rôle pour que la F1 en sorte gagnante".