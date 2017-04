L’équipe McLaren avait envisagé donner une réponse avant la fin du mois quant à l’identité du pilote qui prendra la place de Fernando Alonso lors du Grand Prix de Monaco, que l’Espagnol ratera pour aller disputer l’Indy 500, mais elle n’a pas attendu cette limite.

La confirmation est tombée ce matin, c’est Jenson Button qui disputera le Grand Prix de Monaco aux côtés de Stoffel Vandorne. Le Britannique sort de sa retraite et fait honneur à son statut d’ambassadeur en coulisses de McLaren, puisqu’il se disait que sa retraite ne pouvait être qu’une année sabbatique. Il n’aura finalement pas attendu une année pour revenir.

Les rumeurs parlaient de nombreux pilotes, de Nick de Vryes à Lando Norris en passant par Antonio Giovinazzi et Pierre Gasly, mais McLaren a finalement choisi de s’appuyer sur le pilote expérimenté à sa disposition pour ce qui devrait être l’un des meilleurs week-ends de l’équipe cette saison.

"Je suis très heureux de faire un retour d’une course en Formule 1 et je n’aurais pas vu de meilleur endroit que Monaco qui est mon Grand Prix d’adoption" a déclaré Button. "J’ai gagné la course en 2009 et c’est l’un de mes circuits préférés, il est piégeux et je pense qu’un bon pilote peut vraiment y faire la différence. Même si la MCL32 n’a pas bien démarré la saison, je suis sûr qu’elle sera meilleure à Monaco que sur n’importe quel circuit".

"Je réalise que je n’ai aucune chance logique de répéter ma victoire de 2009 mais je pense que j’aurai l’opportunité de marquer des points qui pourront être importants pour l’équipe et son classement au championnat".

Button a également un mot pour son ancien équipier, Fernando Alonso, qui ira conquérir l’Amérique en ce dimanche de fin mai : "J’espère qu’il ne va pas seulement briller mais aussi se faire plaisir, ce sera une grande expérience pour lui".

"C’est un pilote excellent comme nous le savons tous, il a énormément d’expérience et bien que les techniques de pilotages soient nouvelles pour lui, je m’attends à le voir s’adapter rapidement. Le dimanche soir après le Grand Prix de Monaco, je vais m’asseoir devant ma télé et le regarder faire sa course, j’ai hâte".

"J’ai surtout hâte de me mesurer à ce défi unique qu’est le Grand Prix de Monaco. Je piloterai la MCL32 sur ce circuit dans le simulateur et je pense que je serai prêt pour la course après cela. Je suis en pleine forme, j’ai fait énormément d’entraînement pour des triathlons récemment donc je n’ai pas d’inquiétude. Je serai heureux de revoir mes anciens collègues de la F1 et j’espère donner aux fans une raison à célébrer" conclut-il.