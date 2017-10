L’info était attendue depuis hier, à mesure que la rumeur enflait : Brendon Hartley a été confirmé par la Scuderia Toro Rosso pour le Grand-Prix des Etats-Unis le week-end prochain à Austin. Il courra aux côtés de Daniil Kvyat et deviendra le quatrième pilote à rouler pour la petite Scuderia en course cette saison.

Toro Rosso libère ainsi Pierre Gasly pour que le Français aille disputer la finale de Super Formula au Japon, qui se déroulera à Suzuka, et dans laquelle il vise le titre puisqu’il n’est qu’à un demi-point du leader du championnat.

Le Néo-Zélandais va disputer son premier Grand Prix de Formule 1, de nombreuses années après avoir été congédié du programme de jeunes pilotes de Red Bull, et deux ans après avoir été champion du monde d’Endurance avec Porsche. A son palmarès, il compte aussi une victoire dans les 24 heures du Mans cette année.

"C’est un sentiment incroyable !" a déclaré le pilote. "Cette occasion est venue comme une surprise mais je n’avais jamais abandonné mon ambition d’enfant d’atteindre la F1. J’ai grandi et appris énormément depuis l’époque ou j’étais pilote de réserve pour Red Bull et Toro Rosso et les années difficiles que j’ai traversées m’ont fait rendu plus fort et encore plus déterminé".

"Je veux remercier Red Bull pour rendre cette chance réelle et Porsche pour m’avoir autorisé à faire cela pendant la saison du Championnat du Monde d’Endurance. Le Circuit des Etats-Unis est une piste que j’adore et l’une de celles sur lesquelles j’ai couru récemment. Je ne me fixe pas d’attentes trop élevées pour mes débuts en F1 mais je me sens prêt".

Franz Tost a également eu un mot pour celui avec qui il avait travaillé il y a plusieurs années : "La Scuderia Toro Rosso est ravie d’annoncer que Brendon Hartley, qui a fait partie de la famille Red Bull pendant un long moment dans différentes catégories, et a été pilote de réserve pour Red Bull Racing et Toro Rosso, reviendra courir chez nous à Austin.

"Brendon vient en tant que vainqueur sortant des 24 heures du Mans et il mène également le championnat LMP1 d’Endurance, qu’il a aussi remporté en 2015. Nous sommes ravis qu’il revienne dans l’équipe. Avec toute l’expérience qu’il a accumulée au fil des années, nous sommes convaincus qu’il fera un travail fantastique pour nous".