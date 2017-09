C’était quasiment acquis, c’est donc désormais officiel : Valtteri Bottas sera toujours chez Mercedes l’an prochain. Il a prolongé son contrat pour une saison seulement chez les Flèches d’Argent. Le communiqué officiel ne fait en effet aucune mention à la saison 2019.

Arrivé à la dernière minute pour remplacer Nico Rosberg, Valtteri Bottas aura visiblement convaincu ses dirigeants en signant deux victoires (Russie, Autriche), deux poles positions (Bahreïn, Autriche) et enfin neuf podiums.

Toto Wolff, qui ne faisait que peu de mystères sur la prolongation du Finlandais ces derniers jours, se réjouit de pouvoir compter sur ce pilote fiable et rapide l’an prochain.

« Nous avons donné à Valtteri un défi important cette année : rejoindre l’équipe à la dernière minute, grimper au sommet de la F1 et faire équipe avec le meilleur pilote de F1. En ayant conscience de tout cela, ses résultats ont été probablement encore plus impressionnants. »

« Il y a eu des hauts et des bas – plus de hauts que de bas. Et quelques formidables moments forts comme ses deux victoires en Russie et en Autriche. Dans l’ensemble, ses performances et sa trajectoire ascendante ont fait que nous n’avons pas hésité de le conserver avec nous pour 2018. »

« Pour notre équipe, les facteurs « bonus » sont le respect et la sportivité qui ont augmenté entre nos deux pilotes. L’alchimie et la dynamique entre Valtteri et Lewis fonctionnent, et nous en avons besoin pour lutter contre nos concurrents. »

En filigrane, Toto Wolff sous-entend donc que les relations chez Mercedes ont changé du tout au tout par rapport à la franche rivalité interne qui existait entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas, de son côté, se réjouit de pouvoir à nouveau piloter l’une des deux meilleures voitures du plateau l’an prochain.

« Je suis honoré et fier de continuer à travailler avec Mercedes-AMG Petronas Motorsport en 2018, et de rester dans la famille Mercedes. Ensemble, nous continuerons à grandir pour devenir plus fort chaque jour. »

« Depuis que j’ai rejoint l’équipe en janvier, j’ai apprécié chaque jour de travailler avec elle. L’accueil et le soutien que j’ai reçus de chaque membre de l’équipe et de tous les fans sont inestimables. Comme pilote, j’ai pu apprendre, grandir énormément, et nous avons déjà profité de quelques bons moments cette saison – ce que je n’oublierai jamais. J’ai été très impressionné par la mentalité, l’engagement et l’esprit d’équipe dans cette équipe. Faire équipe avec Lewis a été aussi vraiment bon, et ce respect entre nous, comme notre volonté de faire progresser l’écurie, me procurent du plaisir. »

« Quand l’équipe m’a engagé pour la saison 2017, ils ont fait un saut de la foi en faisant confiance à mes compétences. Ce nouveau contrat pour 2018 montre que j’ai gagné cette confiance. Je suis heureux d’avoir célébré mes premières victoires dans un Flèche d’Argent. Il y a toujours de la marge pour s’améliorer et je n’ai toujours pas montré mon plein potentiel. Je continuerai à travailler dur sur et en dehors de la piste, pour améliorer mon pilotage, obtenir encore et encore des meilleurs résultats, et montrer que l’équipe a bien fait de me faire confiance. Je veux remercier tous les membres du Conseil d’Administration, les employés aux usines de Brackley et Brixworth, aussi bien que l’équipe de course et tous les fans pour leur soutien et leur confiance. Cela signifie beaucoup pour moi. »

La confiance de Mercedes ne s’étend néanmoins pas à 2019 pour Valtteri Bottas. L’écurie allemande ne veut pas se lier les mains au cas où un pilote de renommée mondiale (Daniel Ricciardo, Max Verstappen ?) serait disponible. Esteban Ocon, pilote du giron Mercedes, conserve aussi ses chances de monter dans l’écurie-mère…