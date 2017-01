Une page se tourne en F1. C’était dans l’air du temps, et c’est Bernie Ecclestone lui-même qui a rendu publique la nouvelle : le grand argentier de la F1 va devoir quitter son poste actuel. Ainsi l’ont décidé les nouveaux propriétaires de la F1, Liberty Media.

« J’ai été remercié aujourd’hui. Je pars, voilà tout. C’est officiel. Je ne suis plus le leader de la compagnie. Mon remplaçant est Chase Carey » a confié Ecclestone à Auto Motor und Sport.

Liberty Media a proposé un poste de « président d’honneur » à Bernie Ecclestone. Mais il ne semble pas tout à fait enchanté par ce lot de consolation… « ‘Président d’honneur’, c’est un titre très américain. C’est mon nouveau poste aujourd’hui. Je ne sais pas même ce que cela signifie. »

« Au moins, mes journées de travail vont être un peu plus calmes désormais. Je me rendrai peut-être de temps en temps sur un Grand Prix. J’ai encore beaucoup d’amis en Formule 1, vous savez. Et j’ai suffisamment d’argent pour me permettre de me déplacer sur une course. »

Bernie Ecclestone s’attend en outre à perdre sa place au Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA. « Je doute de pouvoir rester. Il faut tout d’abord que j’en parle à Jean Todt. »

Le Britannique de 86 ans devrait être remplacé non seulement par Chase Carey, mais encore par Ross Brawn et Sean Bratches. Les trois hommes devraient se partager les tâches pour assurer la – lourde – succession d’Ecclestone. Les détails devraient être connus cette semaine, si ce n’est dès demain.