Le partenariat entre Red Bull et Aston Martin, débuté en début d’année 2016 comme un simple partenariat commercial, va être renforcé à partir de 2018 grâce à ce qu’ils appellent un partenariat d’innovation. Désormais, le constructeur anglais sera associé au fabricant de boissons dans le nom complet de l’équipe qui deviendra Aston Martin Red Bull Racing, à la manière du contrat que l’équipe possédait avec Infiniti il y a plusieurs années.

En plus des carrosseries des futures RB14 qui laisseront une grande place aux logos Aston Martin, ce partenariat sera technique et se matérialisera en premier par l’ouverture de l’Advanced Performance Centre qui se situera à l’usine Red Bull. Ce centre embauchera 110 employés qui travailleront sur le design du constructeur anglais mais aussi sur l’ingénierie commune de l’implication des deux marques en sport automobile.

Ce centre permettra évidemment un rapprochement technique entre les deux parties pour la production de futurs modèles car il se dit que le fruit de leur collaboration technique ne s’arrêtera pas à l’Aston Martin Valkyrie, l’hypercar dessinée par Adrian Newey et produite par la marque anglaise.

"Notre partenariat d’innovation avec Aston Martin a dessiné le projet depuis le premier jour" explique Christian Horner. "Après avoir conçu la remarquable Aston Martin Valkyrie ensemble en 2016, nous avons étendu notre relation cette année et nous sommes ravis de renforcer notre partenariat afin de voir l’équipe devenir Aston Martin Red Bull Racing en 2018. Plus de 100 personnes de chez Aston Martin seront employées dans notre nouvel Advanced Performance Centre ici à Milton Keynes et cela nous permettra de travailler avec Aston Martin sur de nouveaux projets spéciaux et innovants".

Du côté d’Aston Martin, on se réjouit également de ce partenariat, comme l’explique Andy Palmer, son PDG : "Devenir sponsor titre est la suite logique de notre partenariat d’innovation avec Red Bull Racing. Nous aimons l’exposition médiatique qu’apporte la Formule 1. Les discussions au sujet du moteur représentent un grand intérêt pour nous si les circonstances sont bonnes. Nous n’allons pas nous lancer dans une guerre des moteurs avec aucune restriction dans les coûts mais nous pensons que si la FIA peut créer un environnement idéal, ce serait intéressant de s’impliquer".