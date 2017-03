L’heure du grand jour approche pour Esteban Ocon. Le Français fera bientôt ses débuts en tant que titulaire chez Force India, ce week-end à Melbourne. L’ancien pilote Manor connaît l’objectif qui lui a été assigné : marquer des points dès l’Australie…

« Je me sens dans une forme formidable après un long hiver, et je suis très excité d’aller à Melbourne. Ce sera la première course à Albert Park pour moi, donc je ne connais pas vraiment la piste, mais l’an dernier, je m’y suis rendu, et j’ai aimé ce que j’ai pu y voir. C’est une piste à l’ancienne, et ce sont ces sortes de circuit que j’apprécie vraiment. Bien sûr, ce n’est pas facile quand vous ne connaissez pas la piste à l’avance, donc c’est particulièrement important d’apprendre rapidement durant les sessions du vendredi et d’écouter le retour des ingénieurs – où je peux être rapide, où nous pouvons rendre la voiture plus rapide… Je pense que j’ai tous les outils et tous les gens autour de moi pour le faire. »

« Rejoindre cette équipe s’est fait de manière très fluide de mon point de vue. L’équipe m’a accueilli et m’a fait sentir à l’aise tout de suite. Je pense que nous avons fait un bon travail avec l’équipe durant les essais hivernaux et je me sens aussi en confiance après tout le travail dans le simulateur que nous avons fait durant l’hiver. Nous continuons de pousser dans le simulateur et j’étais à l’usine il y a quelques jours pour faire les préparations finales pour Melbourne. J’étais très ouvert à l’équipe. Je leur ai dit que j’étais disponible au QG autant que nécessaire durant l’hiver et je me sens satisfait du travail que nous avons accompli jusqu’à présent. Je pense que nous sommes sur la piste pour extraire tout ce que nous pouvons de la voiture, ce qui est notre objectif. »

Ocon devra rapidement prendre ses marques face à un coéquipier plus bien expérimenté que lui en la personne de Sergio Perez. Le Mexicain veut lui aussi être dans les bons coups dès l’Australie.

« La première course de l’année est toujours amusante. Nous avons eu un long hiver pour recharger les batteries mais maintenant, je veux simplement courir de nouveau. L’Australie est le meilleur endroit pour commencer la saison. C’est un pays formidable. Il y a tant à faire à Melbourne et c’est un week-end amusant, même s’il est plus occupé que durant certains autres Grands Prix ! »

« Il est important de ne pas se distraire. Nous voulons bien commencer et trouver le rythme, pour nous atteler au travail. La piste en elle-même procure pas mal de plaisir et elle représente un défi, parce que c’est presque un circuit urbain. Plus vous roulez, plus vous avez d’adhérence et de confiance dans votre nouvelle voiture. »

« J’ai confiance, nous pouvons bien faire et marquer des points dès la première course. L’Australie est un endroit où tout peut arriver et nous avons vu ici quelques courses imprévisibles par le passé. Vous ne savez jamais quelles opportunités vont se présenter durant une course donc vous devez être prêts tout le temps pour les saisir. »