Esteban Ocon espère poursuivre sur sa bonne série, après avoir marqué ses premiers points de l’année lors des deux courses d’ouverture du championnat 2017, en Australie et en Chine.

Le Français compte bien y parvenir ce week-end, sur le circuit de Sakhir, une piste qu’il connait déjà pour y avoir roulé en GP3 il y a deux ans.

"J’ai l’esprit positif après avoir inscrit encore un point en Chine. Malgré le manque de roulage le vendredi et la déception des qualifications, nous avons été capables de revenir fortement lors de la course. Je continue à croire que nous n’avons pas maximisé nous opportunités, et nous avons analysé tout ce qui s’est passé. Nous avons vu ce que nous aurions pu faire mieux. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons construire pour devenir plus forts au fil de la saison," déclare le Français.

Ocon va maintenant retrouver une piste qu’il connait, celle de Sakhir.

"Bahreïn dispose d’une piste fantastique et j’ai vraiment hâte de disputer la première course de nuit de la saison. Sakhir est un circuit que j’apprécie et j’ai un bon palmarès là-bas – j’étais en pole position en GP3 en 2015, donc j’espère signer une autre performance solide ce week-end."

Et lorsqu’on lui demande quelle partie du circuit il préfère, le pilote Force India n’hésite pas beaucoup.

"Il y a beaucoup de bonnes sections sur cette piste, mais, ma préférée, c’est la combinaison de virages 5, 6 et 7 : une chicane rapide puis l’épingle, très difficile à négocier, dans un freinage en appui. Ce n’est pas facile d’avoir le bon réglage pour cette partie du tour, mais quand c’est le cas et que tu pilotes parfaitement, c’est une sensation extraordinaire."

"Sakhir est un circuit dur avec les pneus, les freins et les moteurs, avec des grandes zones de freinage et de longues lignes droites. Il teste aussi les pilotes parce que tu dois rester hydraté même quand l’eau peut devenir vraiment chaude dans ta bouteille," précise Ocon.

"Je suis en tout cas très content que nous ayons des courses sur des week-ends consécutifs. Chaque fois que je m’installe dans la voiture, je me sens plus à l’aise et avec l’équipe aussi. Cela démontre le bon travail que nous effectuons. A ce stade de la saison, c’est important de marquer des points à chaque fois et cela reste l’objectif à Bahreïn."