Sergio Perez a été éliminé dès la fin de la Q1 et c’est le Français Esteban Ocon qui a sauvé l’honneur de l’équipe Force India en décrochant la 14e place. Toutefois, Ocon n’est pas vraiment satisfait de ce résultat.

“Ce fut une qualification assez normale à l’exception du problème de DRS que j’ai eu en Q1,” déclare le Français. “Mais je ne suis pas content de ma 14e place, car nous voulions une meilleure position sur la grille de départ. Nous avons tout bien fait aujourd’hui, mais nous n’étions pas assez rapides pour la Q3."

"La bonne fenêtre pour le bon fonctionnement des pneus est très étroite et il est donc difficile de les comprendre. Demain en course, il sera très important de gérer leur dégradation. Je pense que les points seront possibles, il faudra juste prendre un bon départ et ensuite pousser très fort.”

Sergio Perez n’est évidemment pas très heureux de son élimination en Q1.

“J’ai vraiment eu de la malchance aujourd’hui. J’ai dû avorter mon dernier tour en Q1 et pour moi, cette qualification était terminée. C’est dommage, car j’étais assez rapide pour me classer bien plus haut. Je reste optimiste pour la course, car nous avons bien progressé entre la séance de ce matin et la qualification. Je me sens bien mieux au volant de la voiture, même si cela ne se voit pas avec mon résultat final. La course s’annonce difficile, mais avec une bonne stratégie, nous devrions être compétitifs.”