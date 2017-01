Esteban Ocon va poursuivre son apprentissage de la Formule 1 à un niveau bien plus élevé, normalement, en rejoignant cette année Force India.

Le Français, qui a débuté en F1 chez Manor à Spa il y a 4 mois à peine, espère évidemment signer de bien meilleurs résultats avec la future VJM10.

"C’était une super saison qui se finit avec un super cadeau, une future carrière avec deux ans chez Force India," déclare Ocon à Canal+.

"Je suis vraiment, vraiment heureux d’aller chez Force India, c’est une équipe avec beaucoup plus de moyens, avec une super voiture, avec de très bons techniciens, autant pour les pneus que pour la voiture. J’ai hâte de commencer l’aventure avec eux."

"A la base, ce n’était que du bonus de rouler chez Manor, donc je suis vraiment content de la façon dont ça s’est fini," ajoute-t-il.

Ocon a en effet battu Wehrlein pour le baquet Force India.

"Je pense que ça a vraiment été les essais en 2015 qui ont décidé l’équipe de me choisir. Le feeling a été très bon avec elle. C’était vraiment de très bonnes journées auxquelles j’ai participé. C’est un de mes meilleurs souvenirs, en Autriche, avec eux. L’autre, c’était le test avec Ferrari. C’était de superbes journées d’essais."

L’Allemand aura toutefois été le seul à marquer des points chez Manor, en Autriche, avant qu’Ocon ne remplace Rio Haryanto. Le Français, qui a disputé 9 courses en 2016, aurait toutefois bien pu signer l’exploit en rentrant dans le top 10 du Grand Prix du Brésil, copieusement arrosé par la pluie.

"La course la plus difficile de ma vie ! Avec des conditions extrêmement compliquées. Beaucoup trop d’eau pour qu’on puisse rouler, aucune visibilité, mais il n’y a que dans des conditions comme ça qu’on peut espérer, avec la Manor, faire des gros résultats et rentrer dans les points. J’étais dans les points pendant 50 tours, malheureusement le dernier tour a été fatal, Alonso et Bottas me passent, donc je perds la 10ème place. Mais je vais quand même garder ça comme un très bon souvenir, où j’ai eu une bonne course, avec de beaux dépassements."

"C’était une très belle course, l’équipe a fait un super boulot pendant la saison. Ils ont beaucoup progressé avec la voiture. Il faut rappeler qu’on avait beaucoup, beaucoup moins de budget que les autres équipes, donc c’était quand même une super saison."