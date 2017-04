Esteban Ocon continue sa progression en Formule 1 et dispute sa première saison complète au sein de Force India, équipe dans laquelle il a été promu après une demi-saison chez Manor, aux côtés de Pascal Wehrlein. Il a été préféré à l’Allemand pour cette promotion dans le cadre du programme junior de Mercedes tandis que ce dernier a atterri chez Sauber. Pour Ocon, Wehrlein n’est plus le pilote à battre.

« Il n’est plus mon équipier, il fait toujours partie du programme mais il a probablement des objectifs différents des miens » suppose le Français. « Je n’y pense pas vraiment, je vis mon rêve et je prends les années les unes après les autres, je suis heureux d’être chez Force India et je me concentre sur ce que j’ai à y faire ».

« Nous nous respectons mutuellement, nous ne sommes pas les meilleurs amis mais il y a du respect. J’en ai énormément pour lui après ce qu’il a fait chez Manor l’an dernier, il est très fort et très solide ».

Le but pour Ocon est évidemment d’arriver chez Mercedes à moyen ou court terme, s’il parvient à montrer qu’il a le niveau pour intégrer une équipe de pointe, et sa carrière va dans le bon sens, bien que Mercedes ne lui ait pas encore ouvert de perspective pour l’avenir.

« Il me paraît normal, quand on est dans le programme Mercedes, de ne pas être préparé pour rien. Mais je le répète, bien que je fasse partie du programme Mercedes, je suis actuellement un pilote Force India entièrement concentré sur la tâche qui m’y est donnée. Si l’on commence à penser à autre chose, on ne travaille pas dans le bon sens ».

« Mon objectif est de marquer des points à chaque course et de me battre pour des podiums comme l’a fait Checo l’an dernier, quand la voiture le peut aussi, mais encore une fois il est tôt pour en parler » conclut Ocon, en référence aux deux podiums de Sergio Pérez l’an dernier.