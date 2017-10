Esteban Ocon n’est pas aussi optimiste que Sergio Perez, son équipier, concernant une éventuelle levée des consignes de Force India.

Suite à leurs différents incidents en piste, les deux hommes n’ont plus le droit de se battre en piste. Le Mexicain espère que cela changera dès ce week-end, et pour cause : il s’agit de son Grand Prix à domicile.

"Pour l’instant, l’équipe ne nous a rien dit de manière officielle," explique le Français à Mexico.

"Je pense que nous devrons attendre que ce soit totalement assuré de notre côté, que Williams soit dans l’impossibilité mathématique de nous battre pour de bon. Alors je ne pense pas que ça arrivera ce week-end."

Ocon admet être arrivé à Mexico, les terres de Perez, un peu tendu : il a en effet eu des menaces de mort sur les réseaux sociaux !

"Ce n’est jamais sympa de voir de tels messages. Mais ça va du moment que ça reste juste des paroles en l’air. Je ne sais pas ce qui est sérieux ou pas..."

"Je m’attendais à un accueil difficile sur le circuit à cause de toutes ces menaces de mort mais j’ai eu un accueil chaleureux, au contraire."

Le Français reconnait toutefois qu’il a accru sa sécurité. Il se déplace ainsi en voiture blindée et escorté par des policiers.

"C’était nécessaire de prendre des précautions. Tant qu’ils ne me lancent pas des pierres, ça va !"