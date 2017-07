Force India a marqué plus du double de points de Williams pour le moment cette saison. L’écurie indo-britannique est solide 4e du classement des constructeurs. Déjà, l’an dernier, Force India avait fini 4e, mais la lutte était pourtant beaucoup plus serrée avec Williams.

Esteban Ocon, qui a marqué des points à chaque course, sauf à Monaco, n’est pas surpris par les performances remarquables de sa nouvelle écurie en 2017.

« Non, je ne suis pas surpris, parce que l’équipe fait vraiment un boulot formidable pour le moment. Ils amènent des nouvelles pièces tout le temps, comme à Silverstone, cette semaine, où nous aurons un nouvel aileron avant. »

« Donc surpris non, mais c’est aussi en raison de la quantité de travail fournie. C’est également en raison de mes efforts dans le simulateur, je suis toujours à l’usine la plupart du temps. Donc je pense qu’avec tout ce travail, je ne suis pas vraiment surpris. Nous poussons vraiment fort pour obtenir ces résultats. »

En Grande-Bretagne ce week-end, le Français espère bien égaler son meilleur résultat de la saison, une 5e place obtenue à Barcelone.

« Je dirais que Barcelone était mon meilleur résultat de la saison, et donc ma course préférée jusqu’ici. C’est aussi parce que l’équipe était montée sur les barrières [près du muret des stands, à l’arrivée], ils criaient et ils étaient vraiment heureux. »