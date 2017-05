Esteban Ocon a décroché la 12e place aujourd’hui à Monaco, mais il se dit qu’avec un peu moins de malchance, il aurait pu marquer quelques points de plus.

"Ce fut une journée difficile qui conclut un week-end difficile," déclare Esteban Ocon. "Cela n’a pas tourné en notre faveur aujourd’hui en course et c’est dommage car nous avions un bon rythme, assez bon pour marquer des points. Je me suis battu avec Felipe (Massa) en début de course et j’ai réussi à le dépasser après notre changement de pneus, mais ensuite, j’ai eu une crevaison, probablement à cause de débris sur la piste."

"J’ai donc fait un arrêt supplémentaire et cela a compromis ma course. J’ai donc eu de la malchance, mais je ne veux retenir que le positif de ce week-end. Par exemple le fait que la voiture était compétitive lorsque la piste était libre devant moi et je suis aussi satisfait des décisions prises par l’équipe. Il nous a juste manqué de la chance aujourd’hui," ajoute le pilote français.