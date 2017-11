Auteur de plusieurs podiums avec Force India ces dernières saisons, et réussissant toujours à tirer son épingle du jeu face à Nico Hulkenberg, Sergio Pérez était considéré comme le meilleur des autres, derrière les pilotes des trois équipes de pointe, au même titre que Valtteri Bottas, notamment.

Lorsque ce dernier a été promu chez Mercedes, la possibilité de Pérez d’évoluer vers une équipe de pointe est devenue une option sérieuse, tant il a montré des bonnes capacités sur un tour et une gestion de la course hors du commun.

L’arrivée à ses côtés d’Esteban Ocon semblait être une bonne chose pour le Français, considéré lui aussi comme l’un des meilleurs pilotes de sa génération. En début de saison, Ocon s’est tenu à distance du Mexicain et a inscrit des points importants sans réellement donner l’impression qu’il pouvait lutter avec ce dernier.

Au fil des courses, l’écart moyen entre les deux hommes s’est réduit et les batailles en piste ont commencé. A Montréal, Pérez a insisté pour dépasser Ocon afin d’aller attaquer la monoplace qui le précédait, s’estimant plus rapide que le Français. A Bakou, les deux hommes se sont accrochés, les obligeant à un arrêt non prévu.

C’est à Spa-Francorchamps que Force India a vu rouge, lorsque les deux monoplaces roses se sont touchées non pas une, mais deux fois dans la course. La guerre était déclarée hors piste et neutralisée en piste par les dirigeants de l’équipe qui ont tout bonnement interdit au pilotes de se battre.

Malgré cette absence de luttes en piste, Ocon n’a fait que prendre le dessus sur Pérez depuis. Une domination qui correspond au retour sur des pistes que le Français connaît, puisqu’il avait débuté sa carrière après la pause estivale en 2016.

Sèchement battu devant son public, Pérez semblait manquer de solutions le week-end dernier et va devoir se reprendre avant l’année prochaine, car il sera de nouveau face à Ocon.

Si la domination du Français se confirme lors des deux dernières courses puis la saison prochaine, Pérez aura sans doute besoin de partir de Force India pour refaire son image, bien que celle-ci aura sûrement du mal à l’envoyer dans une équipe de pointe après s’être fait battre par Ocon.