La séance de qualification a été une nouvelle fois très positive pour Force India. Esteban Ocon a encore été le meilleur des autres hier à Austin, derrière les équipes de pointe, et partira sixième suite à la pénalité infligée à Max Verstappen.

"Je suis heureux de notre résultat," déclarait le Français après la séance. "L’équipe a fait un travail fantastique encore une fois et nous avons été forts dans toutes les séances. Nous avons une grande chance de marquer des points en course".

"Ce n’était pas une qualification facile pour moi car je ne me sentais pas bien. J’ai eu un très gros mal de tête et des problèmes d’estomac donc je suis heureux d’avoir terminé la séance avec un tel résultat. Je vais me reposer pour reprendre des forces afin d’être prêt pour la course".

Sergio Pérez a une nouvelle fois été battu par son équipier et la poignée de dixièmes perdue lui a coûté trois places. Il partira neuvième, du bon côté de la piste, et espère marquer des points.

"C’est assez décevant de finir dixième car je sais que j’avais le rythme pour être septième ou huitième" regrette le Mexicain.

"Ma qualification a été compromise en Q1 quand Kevin [Magnussen] m’a bloqué. Cela m’a coûté un jeu de pneus en plus et je suis donc arrivé en Q3 avec un seul train de pneus neufs. J’ai été obligé de faire mon dernier tour en pneus usés et donc me contenter de la dixième place. J’espère prendre un bon départ en course afin de rattraper les places perdues".