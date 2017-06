Les deux Force India ont été une des principales attractions du Grand Prix ce dimanche à Montréal. Désobéissant aux consignes de son écurie, Sergio Perez a refusé de laisser passer un Esteban Ocon visiblement plus rapide.

Le Français aurait pu aller cher Daniel Ricciardo, mais c’est finalement Sebastian Vettel qui a tiré les marrons du feu. La Ferrari a profité des bisbilles entre les deux monoplaces roses pour aller chercher la 4e place.

Dans son tour de décélération, Esteban Ocon ne cachait pas son agacement en pensant à son coéquipier.

« Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Il a changé de direction au dernier moment. Il ne peut pas faire ça. Ce n’est pas juste du tout. Ce n’est pas juste du tout. »

Le Français, professionnel, est resté calme au moment de répondre à Canal +, quelques minutes après l’arrivée.

« C’était un Grand Prix acharné. Il a fallu pousser fort de bout en bout. Il va falloir qu’on en discute un peu avec l’équipe… J’avais beaucoup plus de vitesse, j’aurais pu tenter de dépasser Ricciardo, il y aurait eu une opportunité avec son déficit en ligne droite. J’allais sept ou dixièmes plus vite que Sergio donc c’était à tenter. »

« C’était chaud sur la fin avec mon coéquipier, on va se tirer la bourre jusqu’à la fin de l’année et ça va être sympa. Il y a des choses à discuter. Voilà, c’est la course, c’est comme ça, il n’y a pas de copains. »

Esteban Ocon a été l’animation de ce dimanche canadien. Mais l’ancien pilote Manor ne pense pas qu’il s’agit là de sa plus belle course jusqu’à présent en F1.

« Non, ce n’était pas ma plus belle course. Il y a d’autres courses plus belles que vous n’avez peut-être pas vues à la télé. »

La course du Français au Brésil, l’an dernier, sous la pluie, fut elle aussi particulièrement honorable.

Avec la 5e place de Sergio Perez et la 6e place d’Esteban Ocon, Force India marque tout de même de gros points au championnat.