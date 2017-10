Samedi après samedi, Esteban Ocon semble prendre l’ascendant sur Sergio Perez en qualifications. A Mexico, le Français a même frappé fort en battant du même coup les deux Renault et surtout Daniel Ricciardo d’un dixième. Le local de l’épreuve, relégué à 4 dixièmes du Français, ne peut que constater les dégâts.

Esteban Ocon pense même qu’il aurait pu aller chercher Kimi Räikkönen sans une petite erreur en Q3.

« C’était une qualification incroyable » commente Ocon. « La voiture n’était pas si facile à conduire hier, mais l’équipe a fait un travail incroyable le soir pour trouver plus de performance. Tout le monde sur la piste et à l’usine a travaillé dur pour trouver le moyen de s’améliorer et j’ai vraiment pu sentir la différence aujourd’hui. Ils m’ont donné une voiture vraiment solide et durant la session, mon rythme ne cessait de s’améliorer. J’ai en réalité fait une petite erreur lors de mon dernier tour en Q3 donc j’aurais peut-être pu battre Kimi Räikkönen. Malgré tout, je suis vraiment heureux de ce résultat et je suis excité à l’idée de disputer la course. Notre rythme de course est solide, nous avons une bonne vitesse de pointe et le potentiel pour signer un très bon résultat est là. »

Seulement 10e devant un public acquis à sa cause, Sergio Perez fait la moue. En attendant du mieux demain ?

« Aujourd’hui, ça ne s’est pas passé comme je l’espérais et c’est très décevant. Nous avons été très compétitifs tout le week-end, mais nous n’avons pu obtenir le résultat voulu au moment le plus important. J’étais assez satisfait de notre tour de Q1 et notre rythme semblait très prometteur, mais les conditions ont changé et nous n’avons pas su nous adapter. Nous avons changé notre manière de chauffer les pneus et j’ai perdu tout mon feeling dans la voiture. Faire fonctionner les pneus dans leur bonne fenêtre était difficile et j’étais insatisfait de l’équilibre. C’est quelque chose qu’il nous faudra analyser ce soir. La course de demain sera difficile, mais notre voiture a un très bon rythme. »

Sergio Perez, qui a remercié ses fans en espagnol en début de Q1, concède que sa mauvaise performance est tombée au pire moment : devant ses aficionados.

« Je veux donner une raison à mes fans de faire la fête : tout ce week-end, j’ai reçu un soutien incroyable et aujourd’hui, mes fans méritaient beaucoup plus. J’ai été heureux de pouvoir leur parler au début de la session et j’espère que je pourrai leur offrir un meilleur résultat demain. »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, se réjouit d’un « autre samedi très solide avec nos deux pilotes dans le top 10 après les qualifications. »

« Les évolutions amenées ici ont certainement fait la différence et ont amélioré notre rythme. Esteban est de plus en plus confiant et il devrait être très fier de sa performance aujourd’hui – il a battu une Red Bull et il a terminé à deux dixièmes seulement d’une Ferrari ! »