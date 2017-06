Les tensions étaient vives après l’arrivée entre Sergio Perez et Esteban Ocon. Les deux pilotes Force India se sont accrochés lors d’une relance de la course, juste avant le drapeau rouge. Bien évidemment, chacun s’estime dans son bon droit. Ambiance !

Esteban Ocon a pu rallier l’arrivée en 6e place, et a même occupé la 3e place pendant quelques tours. A chaud, sur Canal +, le Français juge que c’est son coéquipier qui a dégainé le premier…

« Je pense que vous n’avez pas toutes les infos, déjà. On va en discuter en interne, il faut qu’on regarde toutes les images, c’est sûr qu’entre le virage 1 et le 2 il me met un coup de roue, mais bon, c’est la course. L’incident dans le virage 2, ça arrive, c’est la course. On va en discuter en interne, pour que ça ne se reproduise plus. »

« J’ai eu ce podium pendant deux ou trois tours. Mais les voitures derrière allaient beaucoup trop vite, je ne pouvais pas les contenir. C’était difficile avec la vitesse qu’on avait. »

Sergio Perez pense au contraire n’avoir pas donné un coup de roue à Esteban Ocon au premier virage lors de la relance. Et adresse un message clair au Français comme à son équipe.

« Je ne sais pas ce qu’il a voulu dire par là. Je ne dirai pas grand-chose. Il manque beaucoup d’expérience. Et la manière dont il a piloté n’était pas appropriée, du point de vue de l’équipe, c’était trop dur, et le résultat on l’a vu aujourd’hui : on a perdu beaucoup, beaucoup de points et nos principaux rivaux, dont Williams, sont sur le podium. Je n’ai pas grand-chose à lui dire, c’est à l’équipe de décider ce qu’il faut faire, tout le monde a un point de vue différent. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. »

Avec cet affrontement interne qui gagne en intensité course après course, Force India a sûrement manqué l’occasion de placer une, voire deux monoplaces sur le podium aujourd’hui. Il va falloir resserrer les rangs en Autriche…