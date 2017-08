Sergio Perez et Esteban Ocon ne seront plus autorisés à se battre en course, après deux nouvelles collisions aujourd’hui lors du Grand Prix de Belgique.

Les deux hommes se sont touchés au départ et, après, dans la descente vers l’Eau Rouge. Cela a coûté encore beaucoup de points à Force India.

Le directeur des opérations, Otmar Szafnauer, est furieux à l’arrivée.

"Je n’ai vu que ce que vous avez vu à la télévision et il semble que Sergio a tassé Esteban dans le mur. Il est le perdant de cette connerie de sa part," lance-t-il.

"Maintenant, ils n’auront plus le droit de se battre. Nous les avons laissé faire jusqu’à maintenant. S’ils ne peuvent pas se battre d’une manière qui est bonne pour l’équipe alors ils ne sont plus autorisés à le faire."

"Ils ne doivent pas se toucher. Aujourd’hui ils l’ont fait. Deux fois. Ils ont eu leur liberté, maintenant c’est terminé. Nous leur avons dit que si ce qui s’était passé à Bakou se reproduisait, ce serait fini."

"Nous ne mettons pas en danger notre place au championnat mais nous avons perdu des points."

"Les fans veulent voir des pilotes se battre. Mais quand la sécurité n’est plus là, qu’il y a des accidents, nous devons reprendre la main."