Sergio Perez était le régional de l’étape mexicaine, mais son équipier Esteban Ocon a brillé un peu plus que lui en décrochant la cinquième place. Ca devient une habitude que le Français espère probablement garder à l’avenir.

"Je suis déçu et heureux à la fois," confie Ocon après la course. "Je suis parvenu à rester en dehors des mauvais coups après le départ et ensuite je me suis longtemps maintenu en troisième position. Donc j’y ai cru à ce podium..."

"Malheureusement, la chance n’a pas été avec nous," déplore Esteban. "La voiture de sécurité virtuelle a permis à Räikkönen de nous passer et puis Vettel est revenu en fin de course. L’équipe fait un super boulot actuellement avec un développement constant de la voiture. Il reste encore deux courses, deux occasions à saisir !"

Sergio Perez hérite de la septième place et il est donc un peu déçu. "Nous avons atteint notre objectif principal qui était de sécuriser la quatrième place de l’équipe dans le championnat des constructeurs. J’ai eu un peu de malchance en course avec la voiture de sécurité virtuelle. Je crois que nous avons perdu deux places avec Vettel et Stroll qui sont passés devant moi. Ceci étant dit, j’ai aussi payé ma mauvaise qualification."

"Je suis heureux, j’ai beaucoup de chance d’être mexicain et de l’amour que me donnent les gens ici. Je pense qu’il y a peu de pilotes qui peuvent dire qu’ils reçoivent autant que moi ici," ajoute Sergio Perez.