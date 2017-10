Force India devrait une nouvelle fois viser la Q3 demain à Suzuka. Néanmoins, Sergio Perez s’est montré quasiment une seconde plus lent que Esteban Ocon en EL1, sur le sec. Sur le mouillé, la Force India n’a que peu roulé comme ses homologues…

« Nous savions que ce serait une journée difficile en raison de la météo » confie Sergio Perez. « Nous avons donc choisi de maximiser la session de ce matin pour compléter autant de roulage sur le sec que possible le matin. Nous avons fait quelques tests aérodynamiques et nous devons analyser les données pour nous assurer de choisir la bonne direction pour demain. La voiture fonctionne bien sur le sec, mais nous devons nous faire quelques changements pour nous assurer d’être totalement à l’aise. Quand la pluie est arrivée l’après-midi, j’ai fait quelques tours juste pour avoir une idée de l’équilibre avec des conditions sous la pluie. Il y avait beaucoup d’eau stagnante donc nous n’avons fait beaucoup de tours, mais au moins, nous avons roulé en pneus pluie dans le cas où il pleut demain. »

Esteban Ocon est un peu plus satisfait et confirme que Force India devrait être une fois encore dans le coup.

« La session de ce matin s’est bien passée et nous avons fait beaucoup de travail en EL1 parce que nous nous attendions à une session pluvieuse l’après-midi. En EL2, nous avons expérimenté les conditions et la voiture semblait solide, donc je ne suis pas inquiet si la pluie revient demain. Si la piste est sèche, ou mouillée, nous aurons dans tous les cas une voiture bien équilibrée et nous pouvons être compétitifs. Sur le sec, la voiture n’était pas très loin de mes souhaits, un peu comme en Malaisie, donc c’est un bon signe. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour travailler sur les ajustements de réglages, mais j’ai un bon ressenti et nous savons sur quels points nous concentrer ce soir. »