Pour sa première véritable saison en F1, Esteban Ocon ne déçoit pas, loin de là. Le Français a déjà inscrit 45 points avec Force India ! Il n’a manqué le top 10 qu’à Monaco. A l’heure de considérer sa première moitié de saison, il reste pour le moins prudent et mesuré.

« La réalité est plus sobre : vous ne pouvez pas prévoir ce succès. Nous respectons les objectifs fixés au début de la saison : marquer des points à chaque course. Mais je dois travailler très dur ! J’ai beaucoup moins d’expérience que Sergio Perez. Donc je dois rattraper ce retard sur bien des détails qui lui viennent naturellement. Avant et après chaque course, je suis bien plus souvent que lui à l’usine pour travailler dans le simulateur. Je pense que c’est ce qui fait une grosse différence. Je ne veux pas donner de chiffre… disons que ça compte pour beaucoup ! »

« Ma meilleure course ? C’était au Canada. Mais Barcelone, c’est aussi un souvenir formidable. Quand les gars sont montés sur les barrières en criant… c’était très spécial. Finir 4e [Perez] et 5e [Ocon], c’était comme un doublé ! »

La saison du Français a pourtant été entachée de plusieurs batailles en pistes avec son propre coéquipier, dont un accrochage, à Bakou, qui a coûté de gros points à Force India. Mais une fois encore, Ocon répète que ce n’était pas alors de sa faute.

« Nous avons mis fin à la série de Sergio, 15 courses d’affilée dans les points. Pas moi : nous ! Je suis allé à l’usine tout de suite après et l’équipe a dit que c’était un incident de course et que nous avions tous les deux commis une erreur. Bien sûr, ça ne devrait pas arriver, mais courir sur une piste aussi étroite, ce sont des conditions contraignantes. On nous a dit de faire plus attention dans le futur et que ce n’était pas ma faute ou sa faute. Fin de l’histoire. »

A la régulière, Esteban Ocon pose de toute façon de sérieux maux de tête à Sergio Perez, pourtant beaucoup plus expérimenté que lui. Et le Français n’a bien sûr rien à y perdre.

« J’espère que j’ai été une assez grosse surprise pour lui ! Je ne suis pas ici pour rester derrière lui tout le temps. Je veux pousser, pousser très fort. »